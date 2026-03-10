Οι ΗΠΑ βάζουν «λουρί» στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Ιράν: Οι τρεις «φόβοι» της Ουάσινγκτον

Η Ουάσιγκτον φέρεται να ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Το μήνυμα μεταφέρθηκε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και στον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε τρεις λόγους για το αίτημα αυτό, μεταξύ των οποίων:

ο στόχος να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο

του Ιράν μετά τον πόλεμο ο φόβος ότι οι επιθέσεις θα βλάψουν τον ιρανικό λαό

ενδεχόμενα μαζικά αντίποινα από την Τεχεράνη εναντίον ενεργειακών υποδομών σε κράτη του Κόλπου

Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός»

Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, τόνισε κατά την ενδεκάτη ημέρα του πολέμου ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Αναμφίβολα δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός. Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει ένα μάθημα, που θα τον αποτρέψει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν», αναφέρει ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου συμπληρώνει ότι «το σιωνιστικό καθεστώς διαιωνίζει διαρκώς έναν φαύλο κύκλο "πολέμου, διαπραγματεύσεων, κατάπαυσης πυρός και ξανά πολέμου" καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίσιας ιστορίας του. Θα σπάσουμε αυτόν τον κύκλο».

Νωρίτερα σήμερα, είχε προειδοποιήσει πως το Ιράν θα απαντήσει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος» σε επιθέσεις εναντίον των υποδομών της χώρας.