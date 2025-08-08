Μενού

Οι ΗΠΑ διπλασίασαν το πόσο της επικήρυξης για τον Μαδούρο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διπλασιάζει το ποσό που υπόσχεται για τη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Νικολάς Μαδούρο
Ο Μαδούρο ανακοίνωσε πως τα Χριστούγεννα θα γιορταστούν νωρίτερα | AP Photos / Ariana Cubillos
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δεν αναγνωρίζει –όπως και η προηγούμενη, του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν– την «παράνομη» επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας πέρυσι, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως διπλασίασε, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που υπόσχεται για πληροφορίες για τη «σύλληψη» του σοσιαλιστή πολιτικού, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί πως ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών».

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε μέσω X η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Η προηγούμενη αμοιβή, που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.

