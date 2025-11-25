Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν επίσημα τον Μαδούρο «μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσθεσε στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» το Cártel de los Soles («Καρτέλ των Ήλιων»), του οποίου κατ’ αυτή ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Στην οργάνωση αυτή --η ίδια η ύπαρξή της αμφισβητείται-- ενέχονται κατά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και κυβερνητικά στελέχη.

Επισήμως, η Ουάσιγκτον λέει πως η ανάπτυξη δυνάμεων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εγγράφεται στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Η Βενεζουέλα --ο υπουργός Εξωτερικών της οποίας Ιβάν Χιλ διέψευσε χθες το «γελοίο κατασκεύασμα» της Ουάσιγκτον για το «Καρτέλ των Ήλιων» κι έκανε λόγο περί «συκοφαντιών»-- βλέπει πρόσχημα ώστε να επιβληθεί «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα και οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι το πετρέλαιό της, διαβεβαιώνοντας πως ο αμερικανικός «ελιγμός» θα αποτύχει.

Ο χαρακτηρισμός Cartel de los Soles, μια φράση που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι περισσότερο μια περιγραφή φερόμενων ως διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων, παρά μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, θα εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέες κυρώσεις που στοχεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο. Ωστόσο, δεν εξουσιοδοτεί ρητά τη χρήση θανατηφόρας βίας, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Την ίδια ώρα όμως, αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι ο χαρακτηρισμός αυτός – ένα από τα πιο σοβαρά εργαλεία του Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας – θα δώσει στις ΗΠΑ διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές για επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας.

Ο όρος Cartel de los Soles χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ομάδων της Βενεζουέλας εντός των ενόπλων δυνάμεων που συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών, λένε οι ειδικοί.

Ταξιδιωτική οδηγία της Γερμανίας για τη Βενεζουέλα

Η γερμανική διπλωματία απηύθυνε χθες Δευτέρα σθεναρή σύσταση τους πολίτες της Γερμανίας να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα, επικαλούμενη την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην Καραϊβική και πρόσφατη ειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η κατάσταση στο κράτος της νότιας Αμερικής είναι τεταμένη και θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω ξαφνικά, σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία που δημοσιοποιήθηκε χθες στο Βερολίνο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν στοιχεία με μεγάλη ισχύ πυρός στην Καραϊβική και, από τον Σεπτέμβριο, κάπου είκοσι πλήγματά τους έχουν καταστρέψει ταχύπλοα τα οποία κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, στους βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι.

Μετά την ειδοποίηση περί δυνητικών «κινδύνων» για τις αεροπορικές μεταφορές που εκδόθηκε από την FAA, αρκετές αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να αναστείλουν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα.

Το Βερολίνο σημειώνει ότι στη Βενεζουέλα κυβερνά «αυταρχικό» καθεστώς και προειδοποιεί πως πέρα από μπλόκα σε δρόμους και αστυνομικούς ελέγχους, είναι πιθανοί περιορισμοί στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ακόμη, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως πολίτες κρατών μελών της ΕΕ έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για υποστήριξη της «τρομοκρατίας».