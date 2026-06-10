Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το απόγευμα (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· σχεδόν 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) ότι διεξάγουν «αναλογικά» πλήγματα εναντίον του Ιράν, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache την προηγουμένη.

Αμερικανικές δυνάμεις «άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον του Ιράν στις 17:00 (τοπική ώρα· στις 00:00 ώρα Ελλάδας) κατά διαταγή του ανώτατου διοικητή τους (σ.σ. του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ), σε ανταπόδοση για τη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του στρατού ξηράς των ΗΠΑ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). Συμπλήρωσε ότι η αποστολή αποτελεί «αναλογική ανταπόδοση αδικαιολόγητης ιρανικής επίθεσης».

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή σήμερα το βράδυ.

Τα αντίποινα του αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ γύρω από το Στενό του Ορμούζ, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Τραμπ: «Πολύ ισχυρή και δυναμική η απάντησή μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά αντίποινα κατά του Ιράν ως «πολύ ισχυρά» και «ιδιαίτερα δυναμικά», μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη στις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφο του ABC News, την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωνε την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων.

«Πρόκειται για απάντηση σε όσα έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι η απάντηση έπρεπε να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυναμική, και αυτό ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση».