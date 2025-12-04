«Οι ΗΠΑ θα προδώσουν την Ουκρανία»: Μακρόν και Ευρωπαίοι ηγέτες σε «φάλαγγα» υπέρ του Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία σε εδαφικό επίπεδο χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι.

Το Spiegel ανέφερε ότι είχε λάβει ένα σημείωμα στα αγγλικά που συνοψίζει την κλήση, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, περιλαμβάνει άμεσα αποσπάσματα από ορισμένους από τους συμμετέχοντες.

Ο Μακρόν με «εμπρηστική» πρόβλεψη για την Ουκρανία

Το περιοδικό ισχυρίστηκε ότι ο Μακρόν χαρακτήρισε την τεταμένη στιγμή των συνομιλιών ως «μεγάλο κίνδυνο» για τον Ζελένσκι , με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να προσθέτει ότι ο Ουκρανός ηγέτης - που ήταν επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία - έπρεπε να είναι «πολύ προσεκτικός».

«Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερζ, κάτι που το περιοδικό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν μια αναφορά στην αποστολή του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Το περιοδικό ανέφερε ότι και άλλοι ηγέτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, με τον Αλεξάντερ Σταμπ της Φινλανδίας να φέρεται να δήλωσε «δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους».

Ακόμη και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε -ο οποίος δημόσια είναι πολύ επαινετικός για τον Τραμπ- φέρεται να δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Αλεξάντερ «ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Υπάρχει μια προφανής προειδοποίηση για την υγεία εδώ: δεν υπάρχει εύκολος τρόπος επαλήθευσης της αυθεντικότητας αυτού του σημειώματος και η Guardian δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.

Ωστόσο, το Der Spiegel ανέφερε ότι μίλησε με «αρκετούς» συμμετέχοντες στην κλήση , οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβε χώρα, και δύο από αυτούς φέρεται να είπαν ότι τα αποσπάσματα «αναπαράχθηκαν με ακρίβεια».