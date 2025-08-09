Οι κάτοικοι στη Γάζα φοβούνται τα σχέδια του Ισραήλ: «Είτε θα τερματίσουν τον πόλεμο, είτε θα μας σκοτώσουν»

Η Γάζα αποτελεί «φάντασμα» της πόλης, που ήξεραν οι κάτοικοί της, ο θάνατος, τα κατεστραμμένα κτίρια και οι συνεχείς βομβαρδισμοί από τα ισραηλινά αεροσκάφη καλύπτουν τον ουρανό και την ελπίδα για την εύρεση μίας ειρηνικής λύσης στον διετή, κοντά, πόλεμο ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Χαμάς.

Οι νύχτες είναι αφόρητες, σημαδεμένες από μια βαριά σιωπή που σέρνεται ανάμεσα στα ερείπια, διακόπτοντας μόνο από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και την κατάρρευση των κτιρίων.

Τώρα, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενός σχεδίου για την κατάληψη της πόλης, οι κάτοικοι ζουν σε αγωνία, φοβούμενοι το τι θα ακολουθήσει. Λογικό.

Γάζα | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γάζα: Τι δηλώνουν οι κάτοικοί της για τα σχέδια του Ισραήλ

Ο Αμπού Ιμάντ, κάτοικος της Γάζας που επέστρεψε στην πόλη πριν από μερικούς μήνες με την υπογραφή της τελευταίας εκεχειρίας, μετά από μια περίοδο εκτοπισμού, λέει ότι τώρα αντιμετωπίζει τον ίδιο φόβο όπως και πριν – μόνο που είναι πιο έντονος.

«Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης είναι ακατοίκητο και μόλις που μπορεί να φιλοξενήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένων που βρίσκονται εδώ», είπε στην εφημερίδα Haaretz.

«Μόνο λίγα κτίρια έχουν απομείνει, και μερικά από αυτά είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Κάθε εβδομάδα, ακούς ότι κάποιος σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του μια πέτρα, κατέρρευσε μια σκηνή ή έπεσε σε ένα πηγάδι. Οι άνθρωποι ζουν ο ένας πάνω στον άλλο, και αν μπορούσαν, θα έβαζαν τη μια σκηνή πάνω στην άλλη – απλά δεν υπάρχει αρκετός χώρος.

«Αν θέλουν να καταλάβουν ό,τι έχει απομείνει, αυτό είναι μόνο το 35% της Γάζας», είπε. «Δεν υπάρχει λύση – είτε θα τερματίσουν τον πόλεμο είτε θα μας σκοτώσουν».

Σύμφωνα με δημοτικούς αξιωματούχους της πόλης της Γάζας που μίλησαν στην εφημερίδα Haaretz, πριν από τον πόλεμο στην πόλη ζούσαν περίπου 700.000 άνθρωποι. Σήμερα, μετά την άφιξη περίπου μισού εκατομμυρίου εκτοπισμένων – κυρίως από το βορρά, το Χαν Γιούνις και τη Ράφα – ο πληθυσμός εκτιμάται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι η πόλη έχει υποστεί καταστροφές που εκτιμώνται στο 70 με 80%. Το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών της είναι σε ερείπια και μόνο το κέντρο της πόλης και μερικές δυτικές γειτονιές εξακολουθούν να προσφέρουν μια ελάχιστη ομοιότητα με την καθημερινή ζωή.

Η περιγραφή του Αμπού Ιμάντ απηχεί αυτή του Μουσταφά, ενός άλλου κατοίκου, ο οποίος περιέγραψε πώς προετοιμάζονται οι άνθρωποι για τα πολεμικά σχέδια του Ισραήλ. «Οι άνθρωποι το παίρνουν πολύ σοβαρά», είπε.

«Αυτή τη φορά, η εκκένωση θα είναι πιο επικίνδυνη από ποτέ. Την προηγούμενη φορά ήταν οδυνηρή, αλλά τώρα θα είναι πολύ χειρότερη. Δεν υπάρχουν οχήματα για να μεταφέρουν τους ανθρώπους, δεν υπάρχουν μέρη για να πάνε, δεν υπάρχουν σκηνές και δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όλοι έχουν δει τι συνέβη στη Ράφα και στο βορρά – ολόκληρες γειτονιές καταστράφηκαν, έγιναν σφαγές – και ο φόβος ότι αυτό θα συμβεί ξανά εδώ έχει παραλύσει τους πάντες». Πρόσθεσε ότι η καταστροφή στην πόλη της Γάζας είναι λιγότερο εκτεταμένη από ό,τι στη Ράφα ή στο βορρά, «και αυτό είναι που την καθιστά στρατηγικό στόχο αυτή τη στιγμή».

Στη Γάζα, οι κάτοικοι απορρίπτουν τις δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια για τη δημιουργία επιπλέον κέντρων διανομής βοήθειας που θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Mike Huckabee, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο αριθμός των εγκαταστάσεων βοήθειας θα αυξηθεί από τέσσερις σε 16, ενώ ακολούθησε δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu σχετικά με την αποστολή βοήθειας σε περιοχές εκτός των μαχών κατά τη διάρκεια της κατάληψης.

«Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας που φτάνει δεν φτάνει ποτέ στον κόσμο. Κλέβεται, καταστρέφεται και διασκορπίζεται στο δρόμο, ή καταλήγει στα χέρια ανθρώπων που την πουλάνε στην αγορά σε εξωφρενικές τιμές», είπε ο Μοχάμεντ, γιος του Μουσταφά.

Με πληροφορίες από Haaretz