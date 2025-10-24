Οι κληρονόμοι του Μαραντόνα δίνουν ζωή στο όνομά του: Δημιουργούν το brand «Maradona»

Οι πέντε κληρονόμοι του Ντιέγκο Μαραντόνα, του θρύλου του αργεντίνικου ποδοσφαίρου που πέθανε το 2020, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με τον Σουηδοϊρανό επιχειρηματία Ash Pournouri και την εταιρεία του Electa Global για τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων που θα φέρουν το όνομα «Maradona», ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Electa, πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία θα αναλάβει «τη διαχείριση όλων των πτυχών του σχεδιασμού, της παραγωγής, της εμπορίας και της λιανικής πώλησης των προϊόντων», σε στενή συνεργασία με την οικογένεια Μαραντόνα, όπως αναφέρει το abcnews.al.

«Δεν υπάρχουν πολλά επίσημα προϊόντα με το όνομα Μαραντόνα», δήλωσε ο Pournouri στο AFP, τονίζοντας πως στόχος είναι η δημιουργία ενός αυθεντικού brand που θα τιμά την κληρονομιά του θρύλου της μπάλας.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο θρυλικός «Νο 10» της Αργεντινής, πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακή προσβολή.

Σε αντίθεση με άλλους ποδοσφαιρικούς αστέρες, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Κιλιάν Μπαπέ, που έχουν αξιοποιήσει την εικόνα τους δημιουργώντας προσωπικά εμπορικά σήματα, ο Μαραντόνα δεν προχώρησε ποτέ σε κάτι αντίστοιχο.

Ο Pournouri εξήγησε ότι αυτό «οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ όσο ζούσε» και πως μετά τον θάνατό του, η οικογένεια και τα παιδιά του δεν επιθυμούσαν να συνεργαστούν με κανέναν.

«Χρειάστηκε χρόνος για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα αυτό σκοπεύει να διατηρήσει ζωντανό το όνομα και το πνεύμα του Μαραντόνα.