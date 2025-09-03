Oι κούκλες που μοιάζουν με ζωντανά μωρά είναι ήδη μια νέα μόδα

Εμφανίστηκαν την περασμένη δεκαετία ως ένα gadget παρηγορητικής συντροφιάς για γυναίκες που πενθούσαν το θάνατο του παιδιού τους. Mάλιστα, υπήρξε και μια τηλεοπτική σειρά, το "Servant", που πήρε έμπνευση από αυτή την τάση, τοποθετώντας μια κούκλα σε ένα ζευγάρι που πενθούσε. Στα μάτια τους δεν ήταν μια απλή κούκλα αλλά ένα νέο μωρό.

Σήμερα οι «κούκλες αληθινής ζωής» είναι κάτι παραπάνω από μια ανακούφιση σε γυναίκες που θρηνούν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times στη Βραζιλία παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση στους ενήλικες να αντιμετωπίζουν τις κούκλες σαν ένα παιχνίδι, να κάνουν συλλογές, ακόμα και video στο Instagram που «φλεξάρουν» τις συλλογές τους. Μάλιστα θρυλείται πως υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που έχουν αγοράσει τέτοιες κούκλες και τις έχουν φέρει στις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου.

Ο τρόμος δεν σταματάει εκεί. Μαθαίνουμε πως Βραζιλιάνοι influencers γίνονται viral σκηνοθετώντας προσομοιώσεις γέννας και δημόσιες εξόδους με αυτές τις υπερρεαλιστικές φιγούρες μωρών. Αυτές οι κούκλες συχνά αντιμετωπίζονται ως πραγματικά βρέφη και οι γυναίκες που τις φροντίζουν αποκαλούνται «αναγεννημένες μητέρες». Τρομάζω με τις ερμηνείες που μπορεί να πάρει μια τέτοια ονομασία.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι «αναγεννημένες κούκλες» και οι μητέρες τους έχουν δικό τους hashtag στο TikTok και ζουν σε μια παράλληλη πραγματικότητα. . Βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως δείχνουν γυναίκες να παίρνουν τις υπερρεαλιστικές κούκλες τους στο πάρκο με παιδικά καροτσάκια, να γιορτάζουν τα «γενέθλιά» τους με τούρτα και τραγούδια, και να προσομοιώνουν τον τοκετό. Σε ακόμα πιο ακραία περιστατικά, κάποιες προσομοιώνουν ακόμη και ρινορραγίες ή την εκπαίδευση στην τουαλέτα. Δεν θέλουμε να ξέρουμε σε τι ακριβώς εκπαιδεύουν τις κούκλες στην τουαλέτα. Πάντως δεν είναι τριτοβάθμιες εξισώσεις άλγεβρας.

«Αυτές που μου αρέσουν περισσότερο είναι οι νεογέννητες», λέει στη NYT η 37χρονη Χουλιάνα Μαγκρί, που ζει στο Κουριτίμπα, πρωτεύουσα της πολιτείας Παρανά, και εργάζεται σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Δήλωσε ότι άρχισε να συλλέγει αυτές τις κούκλες το 2018 και τώρα έχει 22.

«Ο κόσμος της φαντασίας είναι για μένα μία βαλβίδα διαφυγής», λέει. «Και όχι, δεν τη μεταχειρίζομαι σαν πραγματικό μωρό».

Οι κούκλες έχουν κατακλύσει την ποπ κουλτούρα. Εμφανίστηκαν αυτόν τον μήνα σε ένα επεισόδιο του «Vale Tudo», μιας τηλεταινίας prime-time, και σε ένα ραπ τραγούδι που γίνεται τάση στα social media για μια συμμορία που «περπατάει στον δρόμο παίζοντας με reborn κούκλες».

Είναι ασφαλές να πούμε πως αρκετοί επώνυμοι δεν συμμερίζονται αυτή την τάση στην Βραζιλία και με τοποθετήσεις λένε όλοι μαζί «ας συνέλθουμε λίγο». Από την άλλη, η αντίθετη πλευρά λέει πως πρόκειται για ένα απλό χόμπι, που δεν βλάπτει κανέναν.