Οι Λευκορώσοι ήταν μπεκάτσες: «Τζούφιος» συναγερμός στην Πολωνία για εισβολή στον αεροχώρο της

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στην Πολωνία για παραβίαση του εναέριου χώρου της από άγνωστο αντικείμενο, που φαινόταν να προσεγγίζει από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας.

Ωστόσο, ο συναγερμός αποδείχθηκε «τζούφιος», καθώς από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη στα ραντάρ προκλήθηκε από σμήνος πουλιών. Η Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε αρχικά ανακοινώσει ότι διερευνούσε πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου από άγνωστο αντικείμενο.

Πολωνία: Σηκώθηκε ελικόπτερο για τις...μπεκάτσες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, στρατιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε προκειμένου να ελεγχθούν οι καταγραφές των συστημάτων ραντάρ, να εξακριβωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετεωρολογικού φαινομένου ή ανωμαλίας.

Παράλληλα, η πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ρζέσουφ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία κινήσεων της στρατιωτικής αεροπορίας.

Λίγο αργότερα, η Επιχειρησιακή Διοίκηση ανακοίνωσε ότι η επαλήθευση των στοιχείων έδειξε πως η ύποπτη ένδειξη προκλήθηκε από σμήνος πουλιών και ότι δεν υπήρξε απειλή για την ασφάλεια.