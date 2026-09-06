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Οι Λευκορώσοι ήταν μπεκάτσες: «Τζούφιος» συναγερμός στην Πολωνία για εισβολή στον αεροχώρο της

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στην Πολωνία για παραβίαση του εναέριου χώρου της, που αποδείχθηκε ότι έγινε από σμήνος πουλιών.

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Σμήνος πουλιών
Σμήνος πουλιών | Shutterstock
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Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στην Πολωνία για παραβίαση του εναέριου χώρου της από άγνωστο αντικείμενο, που φαινόταν να προσεγγίζει από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας.

Ωστόσο, ο συναγερμός αποδείχθηκε «τζούφιος», καθώς από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη στα ραντάρ προκλήθηκε από σμήνος πουλιών. Η Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε αρχικά ανακοινώσει ότι διερευνούσε πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου από άγνωστο αντικείμενο.

Πολωνία: Σηκώθηκε ελικόπτερο για τις...μπεκάτσες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, στρατιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε προκειμένου να ελεγχθούν οι καταγραφές των συστημάτων ραντάρ, να εξακριβωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετεωρολογικού φαινομένου ή ανωμαλίας.

Παράλληλα, η πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ρζέσουφ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία κινήσεων της στρατιωτικής αεροπορίας.

Λίγο αργότερα, η Επιχειρησιακή Διοίκηση ανακοίνωσε ότι η επαλήθευση των στοιχείων έδειξε πως η ύποπτη ένδειξη προκλήθηκε από σμήνος πουλιών και ότι δεν υπήρξε απειλή για την ασφάλεια.

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