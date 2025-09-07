Οι ΛΟΑΤΚΙ των ΗΠΑ μετακομίζουν Καναδά λόγω Τραμπ: «Φοβάμαι να ζήσω εδώ»

Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, που μετακομίζουν στον Καναδά από τις ΗΠΑ, μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον προεδρικό θώκο της δεύτερης χώρας τον Νοέμβριο του 2024.

Τα εν λόγω άτομα στις ΗΠΑ, λόγω τους σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, από την εκλογή Τραμπ και ύστερα, πέφτουν διαρκώς θύματα μίας ομοφοβικής ρητορικής με αποτέλεσμα να φοβούνται για τη ζωή τους.

Μάλιστα, από την επανεκλογή του Τραμπ και μετά, έχουν «εκδοθεί» περισσότερα από 600 κυβερνητικά νομοσχέδια, που «στοχεύουν» στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ γεγονός που τους προκαλεί ανησυχία ως προς την ασφαλή διαβίωσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΗΠΑ: Τι δηλώνουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

«Πολλά συμβαίνουν στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή και πολλά από αυτά είναι τρομακτικά», δήλωσε η Latoya Nugent της Rainbow Railroad, μιας βορειοαμερικανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης που βοηθά τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να ξεφύγουν από τη βία και τις διώξεις στις χώρες καταγωγής τους.

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, η οργάνωση έλαβε 4.197 κλήσεις από άτομα που ζουν στις ΗΠΑ – μια αύξηση 760% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. «Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που επικοινωνούν μαζί μας ζητούν υποστήριξη για διεθνή μετεγκατάσταση, κάτι που μεταφράζεται σε Θέλω να φύγω από τις ΗΠΑ επειδή φοβάμαι να ζήσω εδώ», δήλωσε η Nugent.

Τα τηλέφωνα της Rainbow Railroad – η οποία συνήθως δέχεται περίπου 12.000 κλήσεις ετησίως από όλο τον κόσμο – άρχισαν να χτυπάνε ασταμάτητα τον Νοέμβριο, καθώς έλαβαν περισσότερες από 1.100 κλήσεις μέσα σε 24 ώρες μετά την επανεκλογή του Τραμπ. «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν ως η πρώτη χώρα από την οποία οι άνθρωποι ζητούν βοήθεια», δήλωσε η Nugent.

Η τάση αυτή φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και φέτος. «Σημαντικός αριθμός από αυτούς αναφέρουν ότι φοβούνται για το τι μπορεί να τους συμβεί, δεδομένου του πολιτικού κλίματος και του αναδυόμενου πολιτικού και νομικού τοπίου για τα άτομα LGBTQI+» κατέληξε το μέλος της Rainbow Railroad.

Με πληροφορίες του Guardian