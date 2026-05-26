«Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες»: Πώς έγινε η σύγκρουση σχολικού με τρένο στο Βέλγιο - Θρήνος για τους νεκρούς

Σοκαριστικό είναι το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/05) στο Μπούγκενχαουτ του βόρειου Βελγίου, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν που μετέφερε παιδιά σε σχολείο ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, καθώς και ο 49χρονος οδηγός του οχήματος και μία 27χρονη συνοδός. Τη στιγμή της σύγκρουσης, το βαν μετέφερε συνολικά επτά παιδιά.

«Το λεωφορειάκι κατευθυνόταν σε σχολείο ειδικής εκπαίδευσης και μετέφερε κυρίως μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Αν Μπέργκερ.

Όπως μεταδίδει το BBC, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 τοπική ώρα, σε σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή του Μπούγκενχαουτ, κοντά στην πόλη Άαλστ και βορειοδυτικά των Βρυξελλών.

Ο Βέλγος υπουργός Κινητικότητας, Jean-Luc Crucke, επιβεβαίωσε ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση ήταν ήδη κατεβασμένες τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Οι πρώτες μου σκέψεις είναι με τα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τα υπόλοιπα πέντε παιδιά που επέβαιναν στο όχημα νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε, αν και ένα άτομο υπέστη σοκ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο οδηγός του μίνι βαν κινούνταν σε δρόμο παράλληλο με τις γραμμές και επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς τη διάβαση, ενώ οι μπάρες είχαν ήδη κατέβει.

«Εκείνη τη στιγμή, το τρένο περνούσε από το Μπούγκενχαουτ και συγκρούστηκε με το όχημα», εξήγησε η Αν Μπέργκερ.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το μίνι βαν αναποδογυρισμένο δίπλα στις γραμμές, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι η δύναμη της σύγκρουσης εκτόξευσε το όχημα αρκετά μέτρα μακριά.

Η υπουργός Παιδείας της Φλάνδρας, Zuhal Demir, χαρακτήρισε το περιστατικό «σπαρακτική είδηση», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων.

Μήνυμα συλλυπητηρίων έστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, αναφέροντας πως «σήμερα η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο».

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών Infrabel, Τόμας Μπάεκεν, δήλωσε ότι το τρένο είχε ήδη μειώσει ταχύτητα καθώς πλησίαζε στον σταθμό του Μπούγκενχαουτ. Όπως είπε, τα πρώτα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι τα φώτα στη διάβαση ήταν κόκκινα και οι μπάρες κατεβασμένες.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς συνέβη το δυστύχημα. Αυτό είναι κάτι που θα διερευνήσουν η αστυνομία και η εισαγγελία», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Φλαμανδή υπουργός Μεταφορών, Annick De Ridder, δήλωσε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποδοθούν ευθύνες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε νωρίτερα στο VRT ότι στο σχολικό επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός και μια συνοδός και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί.

«Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα... Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.