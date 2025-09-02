Οι πιο ειρηνικές χώρες στον κόσμο: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Αποτελέσματα για τις πιο ειρηνικές χώρες στον κόσμο, έβγαλε η τελευταία έκδοση του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης (Global Peace Index), και η Ελλάδα κατέκτησε μια πολύ τιμιτική θέση στη λίστα.

Η Ισλανδία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστρία και την Ελβετία. Σκανδηναβικές χώρες φιηουράρουν επίσης σε υψηλές θέσεις στην λίστα.

Η κατάταξη αξιολογεί 163 κράτη και ανεξάρτητα εδάφη με βάση παραμέτρους όπως η κοινωνική ασφάλεια, οι εσωτερικές συγκρούσεις και το επίπεδο στρατιωτικοποίησης.

Οι 10 πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου | Visionofhumanity.org

Παγκόσμιος δείκτης ειρήνης: Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου

Σύμφωνα με τα πορίσματα που προέκυψαν από την κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης (Global Peace Index)

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 45η θέση, ενώ η Κύπρος στην 68η.

Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη με τις πιο ειρηνικές χώρες | visionofhumanity.org

Όπως είναι φυσιολογικό, η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας, με την πρώτη να καταγράφεται για πρώτη φορά τόσο χαμηλά σε όρους ειρήνης.

Το IEP επισημαίνει στην έρευνα του ότι η επιτυχία των κορυφαίων χωρών βασίζεται στην Η θέ δηλαδή στις στάσεις ζωής, τους θεσμούς και τις δομές που δημιουργούν και διατηρούν ειρηνικές κοινωνίες, ακόμη και σε περιόδους συγκρούσεων και αβεβαιότητας.

Ο δείκτης αναλύει τις χώρες σε τρεις βασικούς τομείς: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Η Ισλανδία ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς, με μόνη εξαίρεση τις στρατιωτικές δαπάνες, όπου εμφανίζεται μια μικρή αύξηση. Στην αντίπερα όχθη, χώρες όπως το Ισραήλ, η Βόρεια Κορέα, η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται χαμηλά ως προς τη στρατιωτικοποίηση.

Η έκθεση δείχνει ότι, παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, ορισμένες κοινωνίες καταφέρνουν να διατηρούν σταθερά υψηλά επίπεδα ειρήνης, με τη σκανδιναβική χώρα να παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο.

Πηγή: visionofhumanity.org