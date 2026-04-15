Οι πραγματικές συμμαχίες στη Μέση Ανατολή: Με δορυφόρο της Κίνας χτύπησε το Ιράν αμερικανικές βάσεις

Διαρροή στρατιωτικών εγγράφων της Τεχεράνης, φέρεται να δείχνει ότι το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχοποιήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απέκτησε τον κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα.

Πρόκειται για τον δορυφόρο TEE-01B, ή «Μάτι της Γης 1», ο οποίος κατασκευάστηκε από την Changguang για λογαριασμό της τεχνολογικής εταιρείας Beijing Mumei Xingkong.

Ιράν: Με κινεζικό «σκόπευτρο» τυπά θέσεις των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, ο TEE-01B παρείχε εικόνες με χρονική σήμανση, καθώς και ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες.

Οι πληροφορίες αυτές φέρονται να αξιοποιήθηκαν, τόσο πριν, όσο και μετά από ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, ως εργαλείο για τον σχεδιασμό των πληγμάτων αλλά και ως βοήθεια στην αποτίμηση των ζημιών μετά τις επιθέσεις.

Προηγούμενα δημοσιεύματα αναφέρονταν σε εικόνες ενισχυμένες με τεχνητή νοημοσύνη από την κινεζική εταιρεία MizarVision, που αξιοποίησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Τα εργαλεία AI της MizarVision επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση αεροσκαφών, ραντάρ και αναπτύξεων στρατευμάτων μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο στοχοποίησης για επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Η κινεζική εταιρεία φέρεται να δημοσίευσε λεπτομερείς εικόνες με δεδομένα σήμανσης (tagging data) για βάσεις όπως η Prince Sultan Air Base στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του Reuters.