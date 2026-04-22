Οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν το δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία: O ρόλος του αγωγού Ντρούζμπα

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, πρωτοβουλία την οποία ανακοίνωσε σήμερα (22/4) ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικός παράγοντας για αυτή την απόφαση ήταν η «αλλαγή φρουράς» στην προεδρία της Ουγγαρίας, η οποία επί Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε την γραπτή διαδικασία της έγκρισης του δανείου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Giardian, το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει επίσης λάβει προκαταρκτικό πράσινο φως. Ο Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργός της Σλοβακίας, υπαινίχθηκε νωρίτερα ότι η Σλοβακία θα συνεχίσει να τις μπλοκάρει μέχρι να «ανοίξει ξανά» ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα.

Ο αγωγός έχει γίνει ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα έργα υποδομής στην Ευρώπη, από τότε που μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές στον αγωγό στη δυτική Ουκρανία και σταμάτησε τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ο ουγγρικός πετρελαϊκός όμιλος MOL δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουκρανία την ενημέρωσε ότι οι παραδόσεις ρωσικού αργού πετρελαίου είχαν επαναληφθεί μέσω του αγωγού.

«Η MOL αναμένει ότι οι πρώτες αποστολές αργού πετρελαίου μετά την επανεκκίνηση του ουκρανικού τμήματος του συστήματος αγωγών θα φτάσουν στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία το αργότερο αύριο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Λίγο αργότερα, οι πρέσβεις της ΕΕ που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες ενέκριναν το δάνειο.