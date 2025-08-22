«Οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν στη Γάζα»: Αδιανόητες δηλώσεις Ισραηλινού υπουργού για την εισβολή

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η Γάζα θα ισοπεδωθεί εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους της.

Τα σχόλια του υπουργού Ίσραελ Κατζ έγιναν αφότου το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδια για πλήρους κλίμακας εισβολή στην πόλη της Γάζας, παρά την διεθνή και εγχώρια κατακραυγή.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς συμφώνησε με πρόταση των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου για 60ήμερη εκεχειρία, η οποία, σύμφωνα με το Κατάρ, θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των μισών από τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα.

Το Ισραήλ υψώνει «τείχος» στον διάλογο για τη Γάζα

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προφανώς το απέρριψε αυτό, λέγοντας ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με όρους «αποδεκτούς από το Ισραήλ».

Το Ισραήλ πιστεύει ότι μόνο 20 από τους 50 ομήρους είναι ακόμα ζωντανοί μετά από 22 μήνες πολέμου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν έναν Ισραηλινό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές θα σταλούν για νέες συνομιλίες μόλις καθοριστεί η τοποθεσία.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο αρχηγείο της μεραρχίας της Γάζας στο Ισραήλ την Πέμπτη το βράδυ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «έδωσε εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

«Ήρθα για να εγκρίνω τα σχέδια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) να αναλάβουν τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και να νικήσουν τη Χαμάς», είπε.

Ενισχύοντας το μήνυμα του Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Κατζ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή:

«Σύντομα, οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν πάνω στα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα - μέχρι να συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό τους».

«Εάν δεν συμφωνήσουν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε. Και οι δύο πόλεις που αναφέρει έχουν μετατραπεί σε ερείπια μετά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πηγή: BBC