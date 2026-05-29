Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τα κρίσιμα σημεία και ο κομβικός ρόλος του Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε μια αρχική συμφωνία που στοχεύει στην παράταση της εκεχειρίας, την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, συνοδευόμενη από μερική χαλάρωση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, το τελικό κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Εφόσον η συμφωνία επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα οξείας ενεργειακής κρίσης.

Το πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας

Έπειτα από εβδομάδες έμμεσων επαφών, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε ένα προσύμφωνο το οποίο προβλέπει το προσωρινό «πάγωμα» των εχθροπραξιών. Αυτό θα προσφέρει στους διαπραγματευτές ένα περιθώριο 60 ημερών για την εξεύρεση οριστικής λύσης.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η συμφωνία-πλαίσιο στοχεύει στην παύση πυρός σε όλα τα μέτωπα, στη διασφάλιση ελεύθερης διέλευσης από το Ορμούζ για 30 ημέρες και στην παροχή άμεσης οικονομικής ανακούφισης στη χώρα.

Τα μεγάλα «αγκάθια» των συνομιλιών

Παρά τη διαφαινόμενη πρόοδο, οι δύο πλευρές καλούνται να γεφυρώσουν βαθιές διαφορές ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών

Ο αποκλεισμός των Στενών από το Ιράν, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων. Δεκάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει ποντίσει ναρκοπέδια. Το άνοιγμα των Στενών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα των ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, το Ιράν απαιτεί την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού που έχει παραλύσει τις εξαγωγές του, καθώς και τη σταδιακή αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν για προσπάθεια κατασκευής πυρηνικού όπλου, ισχυρισμό που η Τεχεράνη σταθερά απορρίπτει. Ως πιθανή λύση εξετάζεται η μεταφορά μέρους του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε τρίτη χώρα, προκειμένου να αραιωθεί στο 5%. Εκκρεμούν, ωστόσο, οι αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα.

Οι ΗΠΑ απαιτούν τον περιορισμό του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να πλήξουν το Ισραήλ. Το Ιράν θεωρεί το δικαίωμά του στην ανάπτυξη συμβατικών όπλων αδιαπραγμάτευτο.

Η Τεχεράνη επιμένει πως ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ πρέπει να αποτελέσει μέρος της συνολικής συμφωνίας. Παρά την πρόσφατη, εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιχειρήσεις κλιμακώνονται, με το Ισραήλ να αναμένεται να μπλοκάρει οποιαδήποτε συμφωνία επιχειρήσει να περιορίσει τα στρατιωτικά του περιθώρια στην περιοχή.