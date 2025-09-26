Οι «τεμενάδες» του Τραμπ στον Ερντογάν: «Αυτός ο σκληρός άνθρωπος κατέκτησε όλη τη Συρία»

Ικανοποίηση επικρατεί στην Άγκυρα, για τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, με τον Τούρκο πρόεδρο να επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια.

Ο Τούρκος πρόεδρος έφυγε από το Οβάλ Γραφείο με συμφωνίες για επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Anadolu, υπεγράφη 20ετής συμφωνία αγοράς 70 δισ. κυβικών αμερικανικού LNG και συνεργασία για πυρηνική ενέργεια. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε αναφορικά με τη συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) όσο και πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη συνάντηση οριστικοποιήθηκε και η αγορά 225 Boeing από την Turkish Airlines, όπως μεταδίδει το Reuters.

Αναφορικά με τα F-35, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη για τον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, το συμπέρασμα είναι πως χρειάζονται χρόνο. «Περιμένουμε βήματα από την Τουρκία» είπε ο Τραμπ, ενώ για τα F-16 η συμφωνία μάλλον θα «τρέξει».

Το «καρφί» για στημένες εκλογές και η Ρωσία

Στη συνάντηση ο Τραμπ επεφύλασσε εγκωμιαστικά σχόλια για τον Ερντογάν, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε από την Άγκυρα να μην αγοράζει πετρέλαιο και αέριο από τον Πούτιν. Από την άλλη, έριξε και το «καρφί» του λέγοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος ξέρει καλύτερα από τον καθένα από στημένες εκλογές...

Ο διάλογος που είχαν μπροστά στην κάμερα Τραμπ και Ερντογάν:

Ερντογάν: Καλημέρα, πως είστε; Kαλά εσείς;

Τζέι Ντι Βανς: Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας γνωρίζω.

Τραμπ: Αυτός είναι ο πιο σκληρός άνθρωπος... Καλωσήρθατε. Καλημέρα

Ερντογάν: Καλημέρα... Καλά;

Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Λατρεύω τη γραβάτα σας.

Ερντογάν: Θα σου δώσω μια στην Τουρκία.

Τραμπ: 15 εκατομμύρια στρατού... Κατέκτησε όλη τη Συρία. Κανένας δεν ήξερε. Πήρες όλη τη Συρία. Κανένας δεν γνώριζε πως ήταν αυτός. Συγχαρητήρια. Προσπαθούσαν να το πετύχουν 2.000 χρόνια. Προσπαθούμε.

Ο Τραμπ στη συνέχεια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του με τους Φιντάν και Καλίν. «Είναι έξυπνοι, μακάρι να μην ήταν τόσο έξυπνοι. Ο Ερντογάν είναι υπέροχος άνθρωπος».

Ο Τραμπ είπε υποδεχόμενος τον Ερντογάν: «Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όπως βλέπετε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κύριε πρόεδρε, ήρθε η αντιπροσωπεία».

Και συνέχισε: «Τους γνωρίζω όλους.Τους ξέρω όλους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι πως είναι πολύ έξυπνοι. Είναι έξυπνοι. Μακάρι να μην ήταν τόσο έξυπνοι.... Ελάτε τώρα να πάμε στο Οβάλ Γραφείο. Θα δείτε το Οβάλ Γραφείο με την αναδιαμόρφωση του. Αναβαθμίστηκε σε σχέση με την εποχή του Μπάιντεν. Εκεί υπήρχε μια εικόνα προέδρου, αλλά ο Μπάιντεν δεν είχε ιδέα ποιος ήταν αυτός ο πρόεδρος. Είναι ένας πραγματικά καλός, υπέροχος άνθρωπος. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία»

