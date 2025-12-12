Οι θεωρίες συνωμοσίας που γέμισε το TikTok μετά το τσουνάμι στην Ιαπωνία: Πότε θα χτυπήσει ο «Μεγάλος Σεισμός»

Ένας σαρωτικός σεισμός 7,2 ρίχτερ «χτύπησε» την Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα και αποτέλεσε αφορμή για να γεμίσει το TikTok με θεωρίες...συνωμοσίας.

Χιλιάδες influencers άρχισαν να ανεβάζουν ότι ο σεισμός κοντά στο Τόκιο ήταν προάγγελος του «Μεγάλου Σεισμού».

Υπενθυμίζεται ότι, ο σεισμός συνέβη κοντά στη ζώνη καταβύθισης του Ιαπωνικού Τάφρου, όπου σημειώθηκε ο σεισμός των 9,0 βαθμών στη Φουκουσίμα το 2011. Ο Ιαπωνικός Τάφρος είναι παρόμοιος με τη ζώνη καταβύθισης Κασκάντια, ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον, της Ουάσιγκτον και της Βρετανικής Κολούμπια. Η ζώνη αυτή θα μπροούσε να οφείλεται για έναν mega σεισμό στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

#News ♬ original sound - ABC News @abcnews Scientists say a powerful solar eruption could trigger a strong geomagnetic storm. These storms typically make auroras more visible than normal — but also have the potential to interrupt certain technologies, such as satellite disruptions and radio communication issues. ABC News’ Chief Meteorologist Ginger Zee explains what this means for you. #Geomagneticstorm

Έτσι, δεν άργησαν να εμφανιστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι εικασίες για τον Ειρηνικό Βορειοδυτικό και τον «Μεγάλο» σεισμό.

Ένας influencer δημοσίευσε ένα βίντεο που στη συνέχεια συγκέντρωσε 13.000 likes και καταιγισμό σχολίων, ισχυριζόμενος ότι μία ηλιακή έκλαμψη από τη γεωμαγνητική καταιγίδα της Τρίτης προκάλεσε «μη τεκτονικό σεισμό» στην Ιαπωνία και ότι «η Κασκάντια είναι η επόμενη».

Άλλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ένα νήπιο από το Κεντάκι, για το οποίο οι TikTokers λένε ότι προέβλεψε το σεισμό στην Ιαπωνία.

Ο γεωλόγος Bryan Castillo από την Καλιφόρνια, που δημοσιεύει στο TikTok ως earthquakedude, ανέβασε μια σειρά βίντεο απαντώντας στις ανησυχίες για επικείμενους σεισμούς στη Δυτική Ακτή, είτε από ηλιακές εκλάμψεις είτε από άλλες αιτίες. «Όχι», είπε σε ένα βίντεο, «[η Κασκάντια] δεν είναι η επόμενη. Κανείς δεν μπορεί να σου το πει αυτό».

Αν όχι τώρα, τότε πότε θα χτυπήσει ο Μεγάλος Σεισμός;

Το ερώτημα των χρηστών που «πίστεψαν» ότι «κάτι μεγάλο έρχεται» είναι ένα: πότε θα χτυπήσει ο Μεγάλος σεισμός

Η Ζώνη Καταβύθισης Κασκάντια είναι ένα ρήγμα μήκους 600 μιλίων που εκτείνεται από τη βόρεια Καλιφόρνια μέχρι τη Βρετανική Κολούμπια και βρίσκεται περίπου 70–100 μίλια ανοιχτά της ακτογραμμής του Ειρηνικού. Έχουν υπάρξει 43 σεισμοί τα τελευταία 10.000 χρόνια μέσα σε αυτό το ρήγμα. Ο τελευταίος σεισμός που συνέβη σε αυτή τη ζώνη ήταν στις 26 Ιανουαρίου 1700, με εκτιμώμενο μέγεθος 9,0..

Γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία του τελευταίου «Μεγάλου» σεισμού χάρη τόσο στις προφορικές παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της περιοχής, όσο και σε ιστορικά αρχεία από την Ιαπωνία. Ο σεισμός του 1700 έστειλε μεγάλο τσουνάμι στις ιαπωνικές ακτές.

Ο μέσος χρόνος μεταξύ μεγάλων σεισμών στη ζώνη καταβύθισης ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον είναι περίπου 500 χρόνια, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η OEM αναφέρει ότι «υπάρχει περίπου 37% πιθανότητα να συμβεί ένας μεγασεισμός άνω των 7,1 βαθμών σε αυτή τη ζώνη μέσα στα επόμενα 50 χρόνια».

Η «Κασκάντια» της Ελλάδας

Οι θεωρίες συνωμοσίας απασχόλησαν κυρίως τους χρήστε που ένιωσαν ότι θα απειληθούν από τον Μεγάλο Σεισμό. Ωστόσο, μέσα στα χιλιάδες σχόλια, φιγουράρουν και λίγα ελληνικά ονόματα χρηστών που εκφράζουν την ανησυχία τους.

Κινδυνεύει η Ελλάδα από κάτι τέτοιο; Η απάντηση είναι όχι. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τον σεισμό της Κασκάντια γιατί βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική τεκτονική πλάκα. Ωστόσο διαθέτει τη δική της «Κασκάντια», που είναι το Ελληνικό Τόξο στο Νότιο Αιγαίο.

Εκεί η αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την ευρασιατική, δημιουργώντας μια από τις πιο ενεργές ζώνες υποβύθισης στην Ευρώπη. Αυτή η ζώνη είναι υπεύθυνη για ισχυρούς σεισμούς όπως εκείνος της Κρήτης του 365 μ.Χ., που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς σεισμούς της Μεσογείου.

Το Ελληνικό Τόξο εκτείνεται νότια της Κρήτης και προς τα Δωδεκάνησα, προκαλώντας συχνά βαθιούς και μεσαίου μεγέθους σεισμούς, αλλά και πιθανούς μεγάλους σεισμούς με τσουνάμι. Παρότι οι επιστήμονες δεν έχουν ενδείξεις για έναν «megaquake» όπως αυτόν που φοβούνται στην Κασκάντια, η περιοχή μπορεί να δώσει πολύ ισχυρές δονήσεις της αγγίζοντας μέχρι και τα 8 ρίχτερ.