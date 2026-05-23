Οι «υποσημειώσεις» του Ιράν στη συμφωνία, για στήριξη της Χεζμπολάχ: Τι ζητά για τον Λίβανο

Η κηδεία του στρατηγού της Χεζμπολάχ Αλί Ταμπαταμπάι | AP
H Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε σήμερα πως ένα μήνυμα που εστάλη από το Ιράν, δείχνει πως δεν θα εγκαταλείψει την φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου και ότι η πιο πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει μια εκεχειρία στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε μία ανακοίνωση πως ο ηγέτης της Ναΐμ Κάσεμ έλαβε ένα μήνυμα από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος τον διαβεβαίωνε πως το Ιράν «δεν θα απαρνηθεί τη στήριξή του στις οργανώσεις που ζητούν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, στην πρώτη σειρά των οποίων βρίσκεται η Χεζμπολάχ».

Στην τελευταία ιρανική πρόταση που διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από Πακιστανούς μεσολαβητές με στόχο την επίτευξη «ενός οριστικού τερματισμού» του πολέμου, το αίτημα να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία προκρίθηκε, συμπληρώνει η ανακοίνωση.

