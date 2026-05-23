Βαθαίνει η ρήξη μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου - Το Ισραήλ «πλήρως παραγκωνισμένο» από τις διαπραγματεύσεις

Εδώ και αρκετό διάστημα κυκλοφορούν πληροφορίες αναφορικά με ρήξη στις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον στενό του σύμμαχο, πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Σημερινό δημοσίευμα του Yedioth Ahronoth μεταφέρει πως το Ισραήλ έχει «παραγκωνιστεί πλήρως» από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το μέσο, ο βαθμός της απομάκρυνσης είναι τέτοιος που η ισραηλινή πλευρά συμμετέχει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό στις διαδικασίες.

«Ελλείψει πληροφοριών από τους στενότερους συμμάχους τους, οι Ισραηλινοί έπρεπε να μάθουν ό,τι μπορούν για τις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μέσω δεσμών με περιφερειακούς ηγέτες και διπλωμάτες» ανέφερε το μέσο.

Η πηγή επεσήμανε πως λόγος της ρήξης είναι οι πληροφορίες που είχε δώσει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, πριν από την έναρξη του πολέμου, πως θα είναι απλή υπόθεση η κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τους New York Times, «πολλοί στον στενό κύκλο του Τραμπ θεωρούσαν πάντα την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος παράλογη» και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποκλίνουν οι προτεραιότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ειδικά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.