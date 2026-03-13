ΟΗΕ για Στενά του Ορμούζ: Το «λουκέτο» στη θαλάσσια οδό θα φέρει ανυπολόγιστη ανθρωπιστική καταστροφή

Δραματική προειδοποίηση για τις συνέπειες που θα πυροδοτήσει ένα πιθανό «λουκέτο» στα Στενά του Ορμούζ, απήθυνε την Παρασκευή (13/3), ο ανώτατος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Καθώς η ένταησ χτυπάει κόκκινο τόνισε πως το κλείσιμο αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας αρτηρίας θα επιφέρεις καταστροφικό πλήγμα στις ζωτικές ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην περιοχή.

«Όταν τα πλοία σταματούν να κινούνται μέσα από αυτό το Στενό, οι συνέπειες εξαπλώνονται γρήγορα. Τρόφιμα, φάρμακα, λιπάσματα και άλλες προμήθειες γίνονται πιο δύσκολο να μεταφερθούν και ακριβότερο να παραδοθούν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός ανθρωπιστικών υποθέσεων και συντονιστής επείγουσας βοήθειας του ΟΗΕ.