ΟΗΕ: Χαρακτηρίζει «ανέκδοτο» τις ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ για τους Παλαιστίνιους

Τα Ηνωμένα Εθνη καταγγέλλουν την απουσία ασφαλούς καταφύγιου για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και χαρακτηρίζουν «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της Unicef, για τα υποτιθέμενα καταφύγια στη Γάζα, δίνοντας συνέντευξη σε δημοσιογράφους στην Γενεύη.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα πλυμμυρίζει από ασθενείς που έρχονται από τον βορρά και οι ιατρικές προμήθειες εξαντλούνται, όπως προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ.