ΟΗΕ: «Το Ισραήλ είναι ένοχο για γενοκτονία στη Γάζα» - Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει νόμιμη αυτοάμυνα

Το ανεξάρτητο σώμα εξεταστών του ΟΗΕ διατύπωσε σαφή έκθεση 72 σελίδων, ότι το κράτος του Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Παλαιστίνη για την περίοδο 7 Οκτωβρίου 2023 έως 31 Ιουλίου 2025.

Το πόρισμα αποδίδει την ευθύνη όχι μόνο σε μεμονωμένους στρατιώτες αλλά και σε πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες, θεωρώντας τις ενέργειές τους πράξεις του ίδιου του κράτους.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε πράξεις που απαγορεύονται βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία του 1948 και ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες είχαν την πρόθεση να καταστρέψουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα ως ομάδα.

Τα τεκμήρια της γενοκτονίας

Η έκθεση απαριθμεί τέσσερις κατηγορίες γενοκτονικών πράξεων:

μαζικοί φόνοι και επιθέσεις σε αμάχους και κρίσιμες υποδομές

σοβαρή σωματική και ψυχική βλάβη όπως βασανιστήρια και σεξουαλική βία

επιβολή συνθηκών ζωής που αποσκοπούν στην εξόντωση του πληθυσμού με αποκλεισμούς τροφίμων, νερού, καυσίμων και ιατρικών προμηθειών

στοχευμένες επιθέσεις που εμποδίζουν τις γεννήσεις, μεταξύ άλλων με την καταστροφή γονιμοποιητικών υλικών και κλινικών γονιμότητας

Η έκθεση καταγράφει επίσης συστηματική στόχευση παιδιών και κατάρρευση του συστήματος υγείας στη Γάζα.

Ακόμα, Οι ερευνητές κατέγραψαν σεξουαλικοποιημένα βασανιστήρια, βιασμούς και άλλες μορφές έμφυλης βίας, περιγράφοντάς τα ως εργαλεία συλλογικής τιμωρίας.

Σοκάρει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά έναν πρωτοφανή αριθμό Παλαιστινίων από τις 7 Οκτωβρίου 2023, κυρίως αμάχους, χρησιμοποιώντας βαριά πυρομαχικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025, το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι, σύμφωνα με την έκθεση. Σχεδόν οι μισοί ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η έκθεση αναφέρει: «Το Κράτος του Ισραήλ φέρει την ευθύνη για την αποτυχία πρόληψης της γενοκτονίας, της διάπραξης γενοκτονίας και της αποτυχίας τιμωρίας της γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας».

Οι ερευνητές έκριναν ότι υπάρχουν «πλήρως αποδεικτικά» στοιχεία για γενοκτονική πρόθεση, επικαλούμενοι δημόσιες δηλώσεις κορυφαίων ισραηλινών αξιωματούχων και ένα μοτίβο συμπεριφοράς που, σύμφωνα με την επιτροπή, καθιστά την πρόθεση ως τη μόνη λογική εξήγηση.

Σύμφωνα με το middleeasteye.net, η έκθεση καταγράφει έξι μοτίβα συμπεριφοράς που ενισχύουν αυτό το συμπέρασμα, μεταξύ των οποίων οι μαζικές δολοφονίες, η συστηματική καταστροφή πολιτιστικών και κοινωνικών δομών και η χρήση της πείνας ως μέθοδο πολέμου.

Το πόρισμα ζητά από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να διακόψουν τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ και να επιβάλουν κυρώσεις σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται ή διευκολύνουν εγκλήματα γενοκτονίας, προτείνοντας ότι η διεθνής κοινότητα φέρει νομική και ηθική ευθύνη να αντιδράσει.

Η έκθεση θα παραμείνει ως η πιο αυθεντική δήλωση των Ηνωμένων Εθνών μέχρι την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης στην υπόθεση που έχει κατατεθεί εναντίον του Ισραήλ.

Το Ισραήλ απορρίπτει την έρευνα του ΟΗΕ

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά τα συμπεράσματα της έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για γενοκτονία και παρουσιάζοντας της ενέργειες του ως νόμιμη αυτοάμυνα.

Ισραηλινές πηγές χαρακτήρισαν την έκθεση ως αναληθή και αντισημιτικά κατασκευάσματα με επιρροές από την Χαμάς, ενώ υπήρξαν και επίσημες δηλώσεις που αμφισβητούν την αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων.

Σε πολιτικό επίπεδο, το Ισραήλ έχει επιλέξει να μποϊκοτάρει το Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι μεροληπτικό εναντίον τους.