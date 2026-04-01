ΟΗΕ: «Κλιμάκωση χωρίς όρια στον Λίβανο» - Τουλάχιστον οκτώ νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των σημερινών ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε διαδοχικές ανακοινώσεις, το υπουργείο ενημέρωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Τύρου, ενώ τέσσερις νεκροί ήταν ο απολογισμός επίθεσης στην περιοχή της Σιδώνας. Σε μια τρίτη επίθεση στην Μπιντ Τζμπέιλ, επλήγη σημείο συγκέντρωσης των προσκόπων Risala – μιας λιβανέζικης οργάνωσης που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ – προκαλώντας τον θάνατο ενός διασώστη και τον τραυματισμό άλλων 13 ανθρώπων.

«Κλιμάκωση χωρίς όρια στον Λίβανο»

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στον Λίβανο τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Iσραήλ έχει πλέον λάβει χαρακτηριστικά γενικευμένης στρατιωτικής κλιμάκωσης, επηρεάζοντας άμεσα αμάχους, κρίσιμες υποδομές και την ίδια την UNIFΙL.

Ο βοηθός Γενικός Γραμματέας Xάλεντ Κιάρι σημείωσε ότι, από την τελευταία έκτακτη συνεδρίαση στις 11 Μαρτίου, οι δύο πλευρές «επέκτειναν ουσιαστικά την κλίμακα και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων», με βαριές ανταλλαγές πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής, επιδρομές σε ολόκληρο τον Λίβανο και βαθύτερη ανάπτυξη ισραηλινών δυνάμεων στο λιβανικό έδαφος.

Υπογράμμισε ότι 1.247 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 3.680 τραυματιστεί και περίπου 1,16 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ πάνω από 200.000 έχουν περάσει στη Συρία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις 87 επιθέσεις κατά δομών υγείας, στους 52 νεκρούς εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και στην καταστροφή γεφυρών στον ποταμό Λιτάνι.

Ο Αναπ. ΓΓ ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν Πιερ Λακρουά σημείωσε ότι η αποστολή έχει πλέον νεκρούς. Δύο Ινδονήσιοι κυανόκρανοι σκοτώθηκαν κοντά στο Μπάνι Χαγιάν από έκρηξη που κατέστρεψε το όχημά τους, ενώ άλλος ένας έχασε τη ζωή του εντός βάσης στην Ετ Ταΐμπε. Ο ίδιος ανέφερε ότι αυξάνονται τα περιστατικά περιορισμού ελευθερίας κινήσεων και επιθετικής συμπεριφοράς, καταγράφοντας ακόμη και προειδοποιητικά πυρά από ισραηλινές δυνάμεις κατά περιπόλου της UNIFIL κοντά στη Νακούρα. Τόνισε ότι «οι κυανόκρανοι δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο» και ότι η προστασία τους είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτη.

Από τη Bηρυτό, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων Toμ Φλέτσερ μίλησε για «άγχος και εντάσεις σε επίπεδα που δεν έχει δει εδώ και πολλά χρόνια».

Περιέγραψε μια ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας, με περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια εκτοπισμένους, εκ των οποίων 370.000 παιδιά, κλειστά 51 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας και τέσσερα νοσοκομεία, ενώ σχολεία και πανεπιστήμια χρησιμοποιούνται ως καταφύγια. Υπογράμμισε ότι έξι από τις οκτώ γέφυρες νότια του Λιτάνι έχουν καταστραφεί, δυσχεραίνοντας σοβαρά τόσο τη μετακίνηση αμάχων όσο και την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας. «Οι άνθρωποι εδώ ζητούν ασφάλεια, αξιοπρέπεια και να σταματήσει αυτό», ανέφερε.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και ότι μόνο μέσω πολιτικής διαδικασίας μπορεί να αποφευχθεί περαιτέρω περιφερειακή αποσταθεροποίηση.