Οικολογικό σοκ στο Ντουμπρόβνικ: Σκουπίδια από την Αλβανία έφτασαν στις ακτές της Κροατίας

Η Αδριατική Θάλασσα έφερε για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που ταλανίζει το Ντουμπρόβνικ εδώ και χρόνια. Τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών, κυρίως από την Αλβανία, ξεβράστηκαν στην ακτογραμμή της κροατικής πόλης, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές Αρχές.

Η παραλία Μπάνιε και η Παλιά Πόλη, δύο από τα πιο δημοφιλή σημεία για τους επισκέπτες, βρέθηκαν καλυμμένες από πλαστικά, μέταλλα και ακόμη και ιατρικά απόβλητα. Χρειάστηκαν τρεις ημέρες εντατικής εκστρατείας καθαρισμού ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα της ακτής.

Gradska luka i plaža u Dubrovniku ponovo su prekrivene velikim količinama otpada koji je na obalu nanio jugo. Riječ je o dugogodišnjem problemu koji se ponavlja nakon južnih vjetrova, kada morska struja iz smjera Albanije donese velike ogromne plastičnih boca, ambalaža, kesa i drugog otpada. Radnici na čistoći, uposlenici u luci i vatrogasci od ranog jutra rade na uklanjanju smeća. Snažni jugo izazvao je i poremećaje u pomorskom saobraćaju, te zastoje na cestama širom Dalmacije.

Sύμφωνα με τις ετικέτες και τα υλικά που εντοπίστηκαν, η πλειονότητα των απορριμμάτων προέρχεται από την Αλβανία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλειστή γεωγραφία της Αδριατικής και τα προβλέψιμα ρεύματά της διευκολύνουν την πορεία των σκουπιδιών προς τις κροατικές ακτές.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Εδώ και χρόνια οι νοτιάδες μεταφέρουν τόνους απορριμμάτων στο Ντουμπρόβνικ, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι έχουν δει ακόμη και ζώα παγιδευμένα στα πλαστικά.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια πόλη με μόλις 42.000 κατοίκους αλλά περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις ετησίως.

Το 2020, η δημοτική αρχή υπέγραψε δέσμευση για μείωση των πλαστικών αποβλήτων, ωστόσο η εξωτερική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή.

Η Κροατία, αναγνωρίζοντας την πηγή του προβλήματος, βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Αλβανία και έχει προσφέρει οικονομική βοήθεια για τη βελτίωση της διαχείρισης απορριμμάτων στη γειτονική χώρα.