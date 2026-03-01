Μενού

Οκλαχόμα: Νόμος δίνει ευκαιρία σε γυναίκες που σκότωσαν τους κακοποιητές τους να ζήσουν ελεύθερες

Γυναίκες που σκότωσαν τους κακοποιητές τους για να ζήσουν. Πρέπει να περάσουν τη ζωή τους στη φυλακή; Τι προβλέπει νέος νόμος.

Η Λίζα Ρέι Μος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη συμμετοχή της στη δολοφονία του συζύγου της, Μάικ Μος, το 1990. Κάθισε στο εδώλιο σε ένα δικαστήριο της Οκλαχόμα, ένα παγωμένο πρωινό του Ιανουαρίου του 2025, με τα χέρια της σφιγμένα στην ποδιά της.

Η Λίζα, η οποία είναι 60 ετών, κλήθηκε να αφηγηθεί τι υπέφερε στα 20 της χρόνια, κατά τη διάρκεια του γάμου της με ένα τέρας.

