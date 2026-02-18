«Ολιγόλεπτες» οι συνομιλίες στη Γενεύη: «Δύσκολες και τεταμένες», τις χαρακτήρισε ο Ζελένσκι

«Άδοξα» φέρεται να έληξαν οι σημερινές συνομιλίες Ρωσίας, ΗΠΑ, και Ουκρανίας στο Κίεβο, οι οποίες διήρκησαν ελάχιστη ώρα, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Ήταν δύσκολες, αλλά επαγγελματικές οι συνομιλίες και θα υπάρξει επόμενη συνάντηση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ρώσος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο σκληροπυρηνικός εθνικιστής ιστορικός και πρώην υπουργός Πολιτισμού που επανήλθε ως επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ενώ η Μόσχα ξεκαθάριζε ότι το εδαφικό θα τεθεί επί τάπητος.

Το Κρεμλίνο περιγράφει ως «πολύ τεταμένη», την χθεσινή πρώτη ημέρα των επαφών που μάλιστα είχε διάρκεια έξι ωρών.

Με τη σειρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ: «Θεωρούμε τη συμμετοχή της Ευρώπης στη διαδικασία απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή απολύτως εφικτών συμφωνιών», δήλωσε επιβεβαιώνοντας ότι οι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Τρίτη με αξιωματούχους από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελβετία.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο πριν τις συνιμιλίες, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε της ΗΠΑ για το ότι πιέζουν αδικαιολόγητα το Κίεβο για τερμαστισμό του πολέμου, ενώ από τη Ρωσία, δεν ζητούνται παραχωρήσεις.