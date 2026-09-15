Ολλανδία: Διακοπή ρεύματος και προβλήματα στον σιδηρόδρομο - Δολιοφθορά βλέπουν οι αρχές

Τμήματα της Ολλανδίας, συμπεριλαμβανομένου του Άμστερνταμ, έχουν πληγεί από σοβαρές σιδηροδρομικές διαταραχές μετά από ύποπτες δολιοφθορές στις γραμμές, δήλωσε ο σιδηροδρομικός φορέας της χώρας.

Η ProRail προειδοποίησε τους επιβάτες στο κέντρο και το βόρειο τμήμα της χώρας ότι θα υπάρξουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις την Τρίτη, ενώ το κλείσιμο ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων θα μπορούσε να προκαλέσει διαταραχές στους δρόμους.

Σωλήνες ήταν προσαρτημένοι στις γραμμές σε πολλά σημεία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σε ανακοίνωσή της, η ProRail ανέφερε ότι το περιστατικό φαινόταν να είναι «μια σκόπιμη διαταραχή... που προκλήθηκε από ανθρώπινη δράση».

Πρόσθεσε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ή κίνητρα, αλλά η εθνική αστυνομική μονάδα διεξάγει έρευνα, σύμφωνα με το BBC.

A major coordinated sabotage attack was just carried out against railway infrastructure in at more than 20 locations in the Netherlands.



Large 2 meter-long metal pipes were deliberately attached to the tracks, triggering track-circuit and safety system failures by tricking the… pic.twitter.com/WFmjDkJPOP — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Ο ιστότοπος του δικτύου έδειξε ότι 15 διαταραχές καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα την Τρίτη, με επηρεασμένες επίσης διαδρομές προς το κύριο διεθνές αεροδρόμιο, το Schiphol, και την Ουτρέχτη.

Ολλανδία: «Βρέθηκαν υλικά σε πολλά σημεία στις γραμμές που είχαν τοποθετηθεί σκόπιμα εκεί»

Η ProRail ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Βρέθηκαν υλικά σε πολλά σημεία στις γραμμές του τρένου που είχαν τοποθετηθεί σκόπιμα εκεί. Αυτό προκαλεί δυσλειτουργίες σε τμήματα. Φαίνεται να υπάρχει δολιοφθορά».

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από την ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση NOS την Τρίτη έδειξαν αστυνομικούς να μεταφέρουν αυτό που φαινόταν να είναι μεταλλικοί σωλήνες - περίπου 1,5 μέτρο - μακριά από τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Veenendaal στην κεντρική Ολλανδία.

Suspected sabotage causes major Netherlands rail disruption https://t.co/ipgmDuOvMf — BBC News (UK) (@BBCNews) September 15, 2026

Ένα τρένο στην πόλη Steenwijk χτύπησε ένα από τα αντικείμενα, ανέφερε η ProRail, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα. Η αναστάτωση στην Ολλανδία σημειώθηκε μετά από ξεχωριστά δημοσιεύματα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης που υποδήλωναν ότι ένας εκτροχιασμός στη Νορμανδία την Παρασκευή θα μπορούσε να ήταν πράξη δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ένα τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που βρέθηκε στις γραμμές μπορεί να προκάλεσε το δυστύχημα. Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, προέτρεψε για προσοχή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα, λέγοντας ότι οι αρχές αναζητούν όλα τα στοιχεία.