Ολλανδία: Δύο ανήλικοι στο «κάδρο» ως Ρώσοι κατάσκοποι: Επαφές με ομάδες χάκερ

Δύο έφηβοι συνελήφθησαν αυτήν την εβδομάδα στην Ολλανδία, με την υποψία ότι διενεργούσαν κατασκοπεία για λογαριασμό Ρώσων χάκερ, αποκάλυψε σήμερα η ολλανδική εφημερίδα Telegraaf.
Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δύο 17χρονοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα και συνδέονται με μια «παρέμβαση υποστηριζόμενη από (ξένη) κυβέρνηση» όμως δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις, επειδή οι ύποπτοι είναι ανήλικοι.
Ο πατέρας του ενός είπε στην εφημερίδα ότι οι έφηβοι συνελήφθησαν επειδή κυκλοφορούσαν σε περιοχές της Χάγης όπου βρίσκονται τα γραφεία της ευρωπαϊκής αστυνομίας Europol και της υπηρεσίας δικαστικής συνεργασίας Eurojust, καθώς και πολλές πρεσβείες, έχοντας μαζί τους μια συσκευή ή μια εφαρμογή σχεδιασμένη ώστε να «συλλαμβάνει» δεδομένα που στέλνονται μέσω ψηφιακών δικτύων.
Ολλανδία: Και παιδιά στο «οπλοστάσιο» της Ρωσίας;
Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ είπε ότι το επεισόδιο αυτό συνάδει με τις υβριδικές επιθέσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνοεπιθέσεων.
«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι (…) χρησιμοποιούνταν αυτά τα παιδιά για κάτι τέτοιο» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
Η Eurojust βοήθησε στη συγκρότηση και στεγάζει μια κοινή ομάδα έρευνας, σε συνεργασία με την Ουκρανία, με χώρες μέλη της ΕΕ, τη Europol και το ΔΠΔ, η οποία εξετάζει τα καταγγελλόμενα ρωσικά εγκλήματα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Η υπηρεσία πληροφοριών AIVD της Ολλανδίας απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα.
