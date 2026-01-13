Όλοι με τα παντελόνια κάτω στο μετρό του Λονδίνου: Αναβίωσε και φέτος το αυστηρά «ακατάλληλο» έθιμο

Για τον μέσο άνθρωπο, το να βρεθεί μόνο με τα εσώρουχά του σε έναν δημόσιο χώρο, ας πούμε το μετρό, δεν είναι παρά σενάριο από τον χειρότερο εφιάλτη. Αλλά για μια πολύ μικρή, αφοσιωμένη ομάδα, είναι μια πολυαναμενόμενη ετήσια παράδοση.

Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, η διαδρομή στο επονομαζόμενο «Tube» χωρίς παντελόνια είναι ένα πέρα για πέρα πραγματικό, πλην παράταιρο έθιμο στο Λονδίνο. Όπως προδίδει το όνομα, κάθε χρόνο εκατοντάδες Λονδρέζοι βγάζουν με τα μπούτια έξω και παίρνουν στο μετρό, όπου απλώς βολτάρουν σαν να μην τρέχει τίποτα στις κρύες σήραγγες.

Μπορεί να αναρωτιέστε αν αυτό γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό ή για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για κάτι σημαντικό, και μάλλον δεν ξέρετε από βρετανικό χιούμορ.

«Τσίτσιδοι» στο μετρό: Από πού κρατά η παράδοση

Αυτή η ομάδα χωρίς παντελόνια το κάνει αποκλειστικά για διασκέδαση. Η σχετική ομάδα στο Facebook καλεί «όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, οπότε αν σας ενδιαφέρει να μπείτε και εσείς στον «χορό», ορίστε όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν συναντιούνται στην Τσάιναταουν από τις 2.45 μ.μ., με σκοπό να κατευθυνθούν προς το μετρό περίπου στις 3 μ.μ. Εκεί είναι πως φορούν σχεδόν τα «βαφτιστικά» τους και ξεκινά η διασκέδαση.

Οι διοργανωτές βέβαια ζητούν, για να μην καταλυθεί τελείως η δημόσια αιδώ, τουλάχιστον τα εσώρουχα των συμμετεχόντων να μην είναι πολύ αποκαλυπτικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αν και, φυσικά, θα πρέπει να πληρώσετε το εισιτήριο του μετρό.