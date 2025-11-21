Είναι μια συμφωνία που κρατήθηκε κλειδωμένη ενώ συζητούνταν μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, χωρίς να δουν το περιεχόμενό του, το χλεύασαν ως συνθηκολόγηση και παράδοση στο Κρεμλίνο.

Αργά τη νύχτα της Πέμπτης η Telegraph αποκάλυψε ολόκληρο το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Προκειμένου να διασφαλίσει την ειρήνη, απαιτεί από την Ουκρανία να μειώσει το μέγεθος του στρατού της σε 600.000 και να παραδώσει πυραύλους που μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα.

Δε θα επιτραπεί στο Κίεβο να εισβάλει στη Ρωσία, ούτε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να ανακτήσει εδάφη που του έκλεψε η Μόσχα.

Η Ουκρανία δε θα έχει το δικαίωμα να δεχθεί στρατεύματα του ΝΑΤΟ στη χώρα και ξένα μαχητικά αεροσκάφη θα επιτρέπονται μόνο στην Πολωνία.

Οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας θα οδηγήσει την Ουκρανία σε απώλεια των εγγυήσεων ασφαλείας που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί από τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους της.

Η συμφωνία υπόσχεται αποφασιστική στρατιωτική δράση κατά της Ρωσίας και την επαναφορά κυρώσεων σε περίπτωση που επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Σε αντάλλαγμα για την ειρήνη, η Ρωσία θα λάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς και την Κριμαία, οι οποίες θα αναγνωριστούν (και από τις ΗΠΑ) ως de facto εδάφη της.

Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην G7, καθιστώντας την ξανά G8.

Όλα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στη Ρωσία, εκτός από 100 δισεκατομμύρια δολάρια (77 δισεκατομμύρια λίρες), τα οποία θα δοθούν στην Ουκρανία για έργα ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας.

Εν τω μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, θα αναγκαστεί να διεξάγει εκλογές εντός 100 ημερών από την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα υποσχεθεί να μην εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο 28 σημείων

Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Ουκρανίας. Θα συναφθεί συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης· όλες οι εκκρεμότητες των τελευταίων 30 ετών θεωρούνται λυμένες. Η Ρωσία δεσμεύεται να μην εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί περαιτέρω. Θα υπάρξει διάλογος Ρωσίας–ΝΑΤΟ, με μεσολάβηση ΗΠΑ, για ασφάλεια, αποκλιμάκωση και οικονομική συνεργασία. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Ο ουκρανικός στρατός περιορίζεται σε 600.000 προσωπικό. Η Ουκρανία ενσωματώνει στο Σύνταγμά της ότι δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ενσωματώνει ότι δεν θα δεχθεί την Ουκρανία στο μέλλον. Το ΝΑΤΟ δεν θα σταθμεύει στρατεύματα στην Ουκρανία. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία. Εγγυήσεις ΗΠΑ: -Οι ΗΠΑ λαμβάνουν αντάλλαγμα για την παροχή εγγύησης. -Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία → χάνει την εγγύηση. -Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία → επανέρχονται όλες οι κυρώσεις, ακυρώνεται η αναγνώριση των νέων συνόρων και ενεργοποιείται «αποφασιστική στρατιωτική απάντηση». -Αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο σε Μόσχα ή Αγ. Πετρούπολη χωρίς αιτία → η εγγύηση ακυρώνεται. Η Ουκρανία μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ και λαμβάνει προσωρινή προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας a. Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης Ουκρανίας (τεχνολογία, data centres, AI κ.λπ.). b. Κοινή ανοικοδόμηση και λειτουργία του ουκρανικού δικτύου φυσικού αερίου. c. Αποκατάσταση και ανασυγκρότηση πόλεων και οικισμών. d. Ανάπτυξη υποδομών. e. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων. f. Ειδικό πακέτο χρηματοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ρωσία – οικονομική επανένταξη a. Σταδιακή άρση κυρώσεων. b. Μακροπρόθεσμη συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας για ενέργεια, πόρους, υποδομές, AI, data centres και έργα εξόρυξης σπάνιων μετάλλων στην Αρκτική. c. Επανένταξη της Ρωσίας στο G8. Παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 100 δισ. δολάρια κατευθύνονται στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών. Η Ευρώπη προσθέτει άλλα 100 δισ. δολάρια. Τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια αποδεσμεύονται. Το υπόλοιπο ποσό πηγαίνει σε αμερικανορωσικό επενδυτικό σχήμα για κοινά έργα — στόχος η δημιουργία αλληλεξάρτησης ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης. Δημιουργία αμερικανορωσικής ομάδας εργασίας για την ασφάλεια και την εφαρμογή της συμφωνίας. Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά την πολιτική μη επίθεσης σε Ευρώπη και Ουκρανία. ΗΠΑ και Ρωσία παρατείνουν συμφωνίες πυρηνικού ελέγχου (π.χ. START I). Η Ουκρανία παραμένει μη πυρηνικό κράτος. Ζαπορίζια: Ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί υπό IAEA· η ηλεκτρική ενέργεια μοιράζεται 50%-50% Ρωσία–Ουκρανία. Εκπαιδευτικά & κοινωνικά μέτρα Προγράμματα κατά ρατσισμού και μισαλλοδοξίας σε διοίκηση και σχολεία. Η Ουκρανία υιοθετεί κανονισμούς ΕΕ για θρησκευτική ανοχή και προστασία γλωσσικών μειονοτήτων. Τερματισμός διακρίσεων σε ΜΜΕ και εκπαίδευση για Ρώσους/Ουκρανούς. Απόρριψη και απαγόρευση ναζιστικής ιδεολογίας. Εδαφικές ρυθμίσεις α. Κριμαία, Λουχάνσκ και Ντονέτσκ αναγνωρίζονται ως de facto ρωσικά, ακόμη και από τις ΗΠΑ. β. Χερσώνα και Ζαπορίζια παγώνουν στη γραμμή επαφής (de facto αναγνώριση). γ. Η Ρωσία εγκαταλείπει άλλα συμφωνημένα τμήματα που ελέγχει εκτός των πέντε περιοχών. δ. Η Ουκρανία αποσύρεται από το τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχει. Η ζώνη αυτή γίνεται ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή, διεθνώς αναγνωρισμένη ως ρωσική. Η Ρωσία δεν θα εισέλθει στη ζώνη. Κανένα μέρος δεν μπορεί να αλλάξει τα νέα εδαφικά όρια με τη βία· οι εγγυήσεις ασφαλείας ακυρώνονται σε περίπτωση παραβίασης. Η Ρωσία δεν θα εμποδίζει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον Δνείπερο· θα υπάρξουν συμφωνίες για ελεύθερη μεταφορά σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα. Ανθρωπιστική επιτροπή α. Ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών «όλοι για όλους». β. Επιστροφή όλων των πολιτών που κρατούνται, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. γ. Πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης. δ. Μέτρα για ανακούφιση θυμάτων πολέμου. Η Ουκρανία διεξάγει εκλογές σε 100 ημέρες. Πλήρης αμνηστία για όλες τις πλευρές· καμία μελλοντική απαίτηση ή δίωξη. Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική· θα εποπτεύεται από το Peace Council υπό τον Ντόναλντ Τραμπ· παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις. Η κατάπαυση πυρός ισχύει μόλις και οι δύο πλευρές αποσυρθούν σε συμφωνημένα σημεία.