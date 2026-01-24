Συνομιλίες-ορόσημο για Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ: Κατά πόσο υπάρχει περιθώριο συμφωνίας για τα εδάφη

Η δεύτερη μέρα των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Αμπου Ντάμπι, ολοκληρώθηκαν για σήμερα (24/1), σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ουκρανού διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ανέφερε ότι οι ρωσικές ομάδες επέστρεψαν στα ξενοδοχεία τους, ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο.

Δεν είναι σαφές ακόμη εάν σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι είναι οι πρώτες συνομιλίες από τότε που άρχισε η πλήρους κλίμακας στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Πολιτικός αναλυτής είπε στο Al Jazeera ότι, η Μόσχα αναμένει να συνεχίσει να κερδίζει έδαφος στο πεδίο της μάχης, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, είπε ότι πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο διαπραγμάτευσης για το έδαφος, με τη Ρωσία να διατηρεί ενδεχομένως τον έλεγχο ορισμένων γειτονικών ουκρανικών περιοχών και στη συνέχεια να προσφέρει «μικρές» ανταλλαγές εδαφών.

«Τελικά, μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή εδαφών – όχι μεγάλη, αλλά μια μικρή ανταλλαγή εδαφών που θα επιτρέψει και στις δύο πλευρές να διεκδικήσουν τη νίκη», δήλωσε.

Ρωσία: Βομβαρδισμοί στην Ουκρανία εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών

Οι ειρηνευτικές τριμερής συνομιλίες άρχισαν την Παρασκευή (23/1). Την στιγμή που στο Αμπου Ντάμπι εκπρόσωποι Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ «κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», προβληματισμούς έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ουκρανίας, του Κιέβου και του Χάρκοβο, νωρίς το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αντρέι Σιμπίχα, μετά την τελευταία ρωσική επίθεση σε κρίσιμες υποδομές δήλωσε: ««Ειρηνευτικές προσπάθειες; Τριμερής συνάντηση στα ΗΑΕ; Διπλωματία; Για τους Ουκρανούς, αυτή ήταν άλλη μια νύχτα ρωσικού τρόμου».

«Με κυνισμό, ο Πούτιν διέταξε μια βίαιη μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας, ακριβώς την ώρα που οι αντιπροσωπείες συναντιούνται στο Αμπού Ντάμπι για να προωθήσουν την ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι πύραυλοί του χτύπησαν όχι μόνο τον λαό μας, αλλά και το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτή η βάρβαρη επίθεση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η θέση του Πούτιν δεν είναι στο Συμβούλιο Ειρήνης (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ), αλλά στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.

Στο Κίεβο μετά την επίθεση οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακοπές θέρμανσης, ύδρευσης και ηλεκτροδότησης μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, αξιωματούχοι της πρωτεύουσας ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί.

Οι μηχανικοί στο Κίεβο αντιμετωπίζουν το τεράστιο έργο της επανασύνδεσης των πολυκατοικιών με τη θέρμανση. Ανέφεραν ότι 6.000 πολυκατοικίες της πόλης ήταν χωρίς θέρμανση το Σάββατο το πρωί, 4.000 περισσότερες από τις προηγούμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών που είχαν πρόσφατα επανασυνδεθεί.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν ότι τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 800.000 στο Κίεβο.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 396 drones και πυραύλους στις επιθέσεις, ενώ αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι έως και το 80% της χώρας αντιμετώπισε έκτακτες διακοπές ρεύματος αμέσως μετά την επίθεση.

Οι ρωσικές επιθέσεις, που έλαβαν χώρα στη μέση των πρώτων τριμερών συνομιλιών για τον πόλεμο, έρχονται σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επιμονή της Μόσχας ότι πρέπει να ελέγχει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τις αμφιβολίες ότι είναι σοβαρή όσον αφορά την ειρήνη.

Μιλώντας μετά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συμφωνίες για την αεροπορική άμυνα που συνήφθησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Νταβός αυτή την εβδομάδα πρέπει να «υλοποιηθούν πλήρως».

