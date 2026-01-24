Συνεχίζονται σήμερα οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας: Ο ρόλος του Ντονμπάς και ο λόγος που επιμένει ο Πούτιν

Συνεχίζονται και σήμερα οι τριμερείς συνομιλίες Ουκρανίας Ρωσίας στο Αμπου Ντάμπι, οι οποίες είναι οι πρώτες από τότε που άρχισε η πλήρους κλίμακας στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν ήδη από εχθές και αποτελούν τη γνωστότερη μέχρι σήμερα σύνοδο στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των τριών πλευρών από την έναρξη του πολέμου. Έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις του Τραμπ για ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, ενώ η χώρα βιώνει έναν σκληρό χειμώνα με μεγάλο μέρος των πολιτικών ενεργειακών υποδομών της να έχει υποστεί ζημιές από ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι τρεις πλευρές συναντώνται σε «επίπεδο διαπραγματευτών» και ότι «αυτό το σχήμα πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό». Η ουκρανική αντιπροσωπεία «ξέρει τι πρέπει να κάνει», ανέφερε σε ηχητικό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους. Η Ρωσία έστειλε αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, γεγονός που υποδηλώνει ότι το επίκεντρο είναι οι στρατιωτικές και όχι οι πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά από μια έβδομη συνάντηση μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, όπου τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν οι ρωσικές εδαφικές απαιτήσεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, τις οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είχε συμφωνήσει με τον Τραμπ αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Γουίτκοφ, όπως επισημαίνει ο Guardian, συνοδευόταν στη Μόσχα από τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Μαζί τους ήταν και ο Τζος Γκρούενμπαουμ, επίτροπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προμηθειών (Federal Acquisition Service – FAS). Ο Γκρούενμπαουμ διορίστηκε πρόσφατα ανώτερος σύμβουλος στο διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες ήταν «χρήσιμες από κάθε άποψη» και ότι «συμφωνήθηκε η πρώτη συνάντηση μιας τριμερούς ομάδας εργασίας για ζητήματα ασφάλειας να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Άμπου Ντάμπι».

Καθώς οι συνομιλίες επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή, το Κρεμλίνο επανέλαβε την απαίτησή του το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Γιατί ο Πούτιν θέλει το Ντονμπάς

Το σχέδιο λοιπόν «κολλάει» στο Ντονμπάς.Το Ντονμπάς αποτελείται από δύο πλούσιες σε άνθρακα ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ αποτελούσαν κάποτε τη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας.

Ως ισχυρό κέντρο παραγωγής χάλυβα, η περιοχή συνδέεται καλά με τη Θάλασσα του Αζόφ μέσω ποταμών και τεχνητών καναλιών. Είναι επίσης γνωστή για τα εύφορα αγροτικά της εδάφη και τα πλούσια κοιτάσματα ορυκτών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανάλυση του CNN δεν έχει κρύψει ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος, υποβαθμίζοντας την κυριαρχία που απέκτησε το 1991 μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Έχει ισχυριστεί ότι η Ουκρανία και οι Ουκρανοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης «ιστορικής Ρωσίας» και έχει επανειλημμένα —χωρίς καμία απόδειξη— κατηγορήσει το Κίεβο ότι διαπράττει «γενοκτονία» κατά των ρωσόφωνων στην Ουκρανία.

Ιστορικά, το Ντονμπάς ήταν το πιο «ρωσικό» τμήμα της Ουκρανίας, με σημαντικό ρωσόφωνο πληθυσμό να κατοικεί εκεί. Και ήταν στο Ντονμπάς όπου ξεκίνησε το 2014 η αποστολή του Πούτιν για την αποσταθεροποίηση και την κατάκτηση της Ουκρανίας.