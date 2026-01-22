Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News που επικαλείται το γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

Οι συνομιλίες κράτησαν περίπου μία ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα δημόσια τοποθέτηση από τον Ουκρανό πρόεδρο.

Στη συνέχεια, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να μεταβούν στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις στις κάμερες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο «καλές», ενώ ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία εντός της ημέρας, απάντησε πως «θα δούμε τι θα συμβεί».

Επίσης τόνισε ότι υπάρχει ακόμη «πολύς δρόμος να διανυθεί» για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Θα έχουμε συνάντηση με τη Ρωσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, και θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνάντησή του με τον Ζελένσκι ήταν ιδιαίτερα θετική, προσθέτοντας πως «όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης δεν τέθηκε θέμα συμμετοχής του Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Ζελένκσι: «Ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει»

Η Ουκρανία βιώνει εδώ και εβδομάδες, μήνες και χρόνια μια πραγματικότητα που θυμίζει την ταινία «Η Μέρα της Μαρμότας», υπό τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι «όλοι θυμούνται τη σπουδαία αμερικανική ταινία Groundhog Day», προσθέτοντας πως «κανείς δεν θα ήθελε να ζει έτσι, επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά για εβδομάδες, μήνες και φυσικά για χρόνια — κι όμως αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε επισημάνει πως «η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της», σημειώνοντας ωστόσο ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι κάθε χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, αποσπώντας την προσοχή από άλλα κρίσιμα ζητήματα.

Αναφερόμενος στο θέμα της Γροιλανδίας, σημείωσε ότι «όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους εκεί», προσθέτοντας πως «οι περισσότεροι ηγέτες φαίνεται να μην γνωρίζουν πώς να το διαχειριστούν». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μοιάζει σαν όλοι να περιμένουν απλώς να “κρυώσει” η Αμερική γύρω από αυτό το ζήτημα, ελπίζοντας ότι θα ξεχαστεί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε ωστόσο ένα κρίσιμο ερώτημα, τονίζοντας: «Κι αν αυτό δεν συμβεί; Τι θα κάνουμε τότε;».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σύντομα και στο Ιράν, σημειώνοντας ότι υπήρξε «πολλή συζήτηση για τις διαδηλώσεις στη χώρα, αλλά τελικά πνίγηκαν στο αίμα», καθώς «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό», την ώρα που η διεθνής προσοχή ήταν στραμμένη στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Όπως τόνισε, «μέχρι να επιστρέψουν οι πολιτικοί στη δουλειά και να αρχίσουν να διαμορφώνουν στάση, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους». Θέτοντας ένα ακόμη ερώτημα, διερωτήθηκε ποιο θα είναι το μέλλον του Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία, προειδοποιώντας ότι «αν το καθεστώς επιβιώσει, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε νταή: σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και θα παραμείνεις στην εξουσία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέκρινε την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει προσηλωμένη και αποτελεσματική με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι, ανεξαρτήτως των διαφορετικών απόψεων, «ο Μαδούρο δικάζεται στη Νέα Υόρκη — ο Πούτιν όχι».

«Ο Πούτιν συνεχίζει να είναι ελεύθερος»

«Βρισκόμαστε στο τέταρτο έτος του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ο άνθρωπος που τον ξεκίνησε δεν είναι απλώς ελεύθερος, αλλά συνεχίζει να δίνει μάχη για τα παγωμένα χρήματά του στην Ευρώπη».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται να έχει «κάποια επιτυχία», καθώς φαίνεται να επηρεάζει το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αναφερόμενος στην αδυναμία της ΕΕ, τον περασμένο μήνα, να προχωρήσει στη δέσμευσή τους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί και στη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου για τα ρωσικά εγκλήματα στην Ουκρανία.

Σε ένα μέρος της ομιλίας του, ανέφερε:

«Έχουν γίνει πολλές συναντήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν έχει φτάσει ούτε καν στο σημείο να υπάρχει ένας χώρος για το δικαστήριο, με προσωπικό και πραγματικό έργο σε εξέλιξη».

Κλείνοντας, διερωτήθηκε αν το πρόβλημα είναι ο χρόνος ή η πολιτική βούληση, τονίζοντας πως «πολύ συχνά στην Ευρώπη κάτι άλλο θεωρείται πάντα πιο επείγον από τη δικαιοσύνη».

Στη συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία «προσπαθεί τώρα να παγώσει τους Ουκρανούς», την ώρα που οι θερμοκρασίες φτάνουν τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Τόνισε ότι, παρά τις κυρώσεις, η Μόσχα εξακολουθεί να λαμβάνει στήριξη από εταίρους στην Ευρώπη, βρίσκοντας τρόπους να παρακάμπτει τα περιοριστικά μέτρα.

«Η Ευρώπη σχεδόν δεν λέει τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα. Και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη προς την Ουκρανία, διερωτήθηκε αν «δεν θα ήταν πιο φθηνό και πιο εύκολο να κοπεί πλήρως η πρόσβαση της Ρωσίας στα εξαρτήματα που χρειάζεται για την παραγωγή πυραύλων ή ακόμη και να καταστραφούν τα εργοστάσια που τους κατασκευάζουν».

Ζελένσκι: «Θετικές» οι συνομιλίες με Τραμπ

Με θετικά λόγια αναφέρθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «καλή» και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο «που βρήκε χρόνο για εμάς», σημειώνοντας ότι είχε προηγηθεί εκτενής προετοιμασία από τις δύο αντιπροσωπείες. Μάλιστα, με χιουμοριστική διάθεση ανέφερε ότι η ομάδα του περνά τόσο πολύ χρόνο στις ΗΠΑ, που «σκέφτηκα να ζητήσω από τον πρόεδρο Τραμπ να τους δώσει αμερικανικά διαβατήρια».

«Η συνάντηση ήταν πολύ σημαντική. Χρειαζόμαστε μια βάρκα — και ελπίζω ότι αυτή είναι η βάρκα, το πλοίο προς την ειρήνη», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες «πολύ ισχυρές» και τονίζοντας ότι η συνεργασία των δύο πλευρών ήταν αποτελεσματική. Παραδέχθηκε ωστόσο πως ο διάλογος δεν είναι πάντα εύκολος, καθώς, όπως είπε, «πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της χώρας μου», υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση ήταν τελικά «θετική».

Κατά την ομιλία του, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι τα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα», τονίζοντας πως «η Ουκρανία εργάζεται με απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, και αυτό φέρνει αποτελέσματα». Πρόσθεσε ότι «η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει την επιθετικότητα», ενώ αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και το ζήτημα της αντιαεροπορικής προστασίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στον πόλεμο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ας τελειώσουμε αυτή τη “Μέρα της Μαρμότας”. Και ναι, αυτό είναι εφικτό».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, η πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, και μεθαύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Όπως είπε, οι συνομιλίες θα φιλοξενηθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές ότι η πρωτοβουλία αυτή προήλθε αιφνιδιαστικά από την Ουάσινγκτον. «Ελπίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το γνωρίζουν. Ναι, μερικές φορές έχουμε τέτοιες εκπλήξεις από την αμερικανική πλευρά», σχολίασε χαρακτηριστικά.