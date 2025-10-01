Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής στη Δανία: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής Άμυνας μονοπώλησε τη συζήτηση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις τους στη Δανία, αποφασίζοντας να μην συνεχίσουν τις συνομιλίες μετά το δείπνο τους με τη βασιλική οικογένεια.

Η συνεδρία τους για την άμυνα διήρκεσε δύο ώρες περισσότερο από το προγραμματισμένο, ωθώντας τους διοργανωτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης των συνομιλιών μέχρι αργά το βράδυ.

Τελικά αποφάσισαν ότι το να μιλήσουν για μία ώρα σχετικά με το πώς να υποστηρίξουν την Ουκρανία ήταν αρκετό.

Δανία: Ο Κόστα προωθεί το σχέδιό του, ο Όρμπαν λέει «όχι»

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα παρουσίασε την ιδέα του για ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για τη διεύρυνση στους ηγέτες της ΕΕ — αλλά η ιδέα απορρίφθηκε γρήγορα από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως ανέφερε για πρώτη φορά το POLITICO τη Δευτέρα , ο Πορτογάλος πολιτικός πρότεινε την αλλαγή των κανόνων της ΕΕ, ώστε οι επίσημες ενταξιακές συνομιλίες να μπορούν να ξεκινήσουν με την υποστήριξη μιας ειδικής πλειοψηφίας ηγετών, αντί να απαιτείται ομόφωνη συναίνεση.

Ο Όρμπαν ήταν ένας από τους λίγους ηγέτες που συνέβαλαν, κυρίως για να καταρρίψουν την πρόταση, είπε ο διπλωμάτης.

Δανία: Σε μελλοντική ημερομηνία τα ρωσικά κεφάλαια

Το ζήτημα του πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δισεκατομμύρια ευρώ από ρωσικά κεφάλαια που έχουν υποστεί κυρώσεις για την υποστήριξη της Ουκρανίας θα συνεχιστεί στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου, έγραψε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε μια ανάρτηση στο X.

Το κρίσιμο σημείο είναι το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση ενός δανείου προς την Ουκρανία χωρίς να κατασχεθούν, καθώς αυτό ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης του διεθνούς δικαίου και υπονόμευσης της αξιοπιστίας του ευρώ στην παγκόσμια σκηνή.

Το Βέλγιο ζητά να κατανεμηθεί εξίσου το βάρος τυχόν ρωσικών νομικών αντιποίνων, μια ιδέα που έχει υποστηρίξει η Γαλλία.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη «διαχείριση» της Άμυνας

Οι ηγέτες συζήτησαν εκτενώς πώς θα προχωρήσει το μπλοκ σε κοινά αμυντικά ζητήματα, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ενώ οι χώρες ουσιαστικά χαιρέτισαν τις προτάσεις της Επιτροπής , επέμειναν να έχουν σαφή λόγο στο μέλλον — γι' αυτό και, στο μέλλον, οι συναντήσεις μεταξύ των 27 υπουργών Άμυνας της Ένωσης και της κορυφαίας διπλωμάτη της ΕΕ, Κάγια Κάλας, θα πραγματοποιούνται συχνότερα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το ζήτημα του τι θα γίνει με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ ήταν επίσης μέρος των συνομιλιών σήμερα το απόγευμα.

