Το όνομα του Τραμπ στην πρόσοψη του Ινστιτούτου για την Ειρήνη: «Ο μεγαλύτερος διαπραγματευτής»

Χαραγμένο από εδώ και στο εξής βρίσκεται το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσοψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ειρήνη από την Τετάρτη (3/12), μια μέρα πριν την τελετή υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα.

«Σήμερα το πρωί, το υπουργείο Εξωτερικών μετονόμασε το πρώην Ινστιτούτο για την Ειρήνη για να τιμήσει τον μεγαλύτερο διαπραγματευτή στην ιστορία του έθνους μας. Καλώς ήλθατε στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη Ντόναλντ Τραμπ», όπως αναφέρθηκε στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Twitter, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία.

Πρόκειται για το ινστιτούτο, που ιδρύθηκε το 1984 υπό τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του είχε σκοπό να διαλύσει καθώς είχε απολύσει τους περισσότερους από τους επικεφαλής του.

Χρηματοδοτούμενος από το Κογκρέσο, αυτός ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στόχευε να προλαμβάνει και και επιλύει διεθνείς συγκρούσεις ενώ μέχρι νωρίτερα φέτος, απασχολούσε ερευνητές που ειδικεύονται σε διεθνείς υποθέσεις, όπως ένα think tank.

Στην έδρα αυτού του ιδρύματος, στο κέντρο της Ουάσινγκτον, σήμερα Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η τελετή υπογραφής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της βίας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία των προέδρων της ΛΔΚ Φελίξ Τσισεκέντι και της Ρουάντα Πολ Καγκάμε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι οι προσπάθειές του να τερματίσει αρκετές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο – Γάζα, Ινδία-Πακιστάν, Καμπότζη-Ταϊλάνδη- είναι άξιες να του χαρίσουν το Νόμπελ Ειρήνης.