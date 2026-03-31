Οργή για αδήλωτη αίθουσα αξίας 3,6 εκατ. ευρώ ενόψει ανακαίνισης της έδρας οργάνου της ΕΕ

Σάλο έχει προκαλέσει το νέο σχέδιο του οργάνου της ΕΕ που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ανακαίνιση της έδρας του στις Βρυξέλλες, ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς παρέλειψε να δημοσιοποιήσει πρόταση για μια νέα αίθουσα συνεδριάσεων 450 θέσεων, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Λεπτομέρειες για το προτεινόμενο «συνεδριακό κέντρο» της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία συγκεντρώνει δημάρχους και άλλους τοπικούς ηγέτες, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά έγγραφα που είδε το Politico.

Η απουσία του κέντρου από τα εσωτερικά έγγραφα έχει προκαλέσει οργή από συνδικάτα και εργαζομένους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτό επιβεβαιώνει έλλειψη διαφάνειας.

Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του κέντρου -το κόστος του οποίου συνυπολογίζεται στα 49 εκατ. ευρώ- υποδηλώνουν ότι θα σχεδιαστεί ως αίθουσα που θα φιλοξενεί τα 329 μέλη του θεσμικού οργάνου για τις συνόδους ολομέλειας, οι οποίες πραγματοποιούνται έως και έξι φορές το χρόνο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το κέντρο θα περιλαμβάνει καμπίνες για διερμηνείς, χώρους VIP και εγκαταστάσεις για τον Τύπο. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι θα παρέχει «αυτονομία από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», καθώς οι σύνοδοι ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών διεξάγονται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο ή στο κτίριο «Καρλομάγνος» της Επιτροπής.

Προσωπικό και συνδικάτα υποστηρίζουν ότι τα σχέδια δεν ήταν αρκετά διαφανή. Στέλεχος συνδικάτου εργαζομένων της ΕΕ, στον οποίο δόθηκε ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα, χαρακτήρισε το έργο ως «αυτό το μεγαλομανές σχέδιο».

Εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής των Περιφερειών δήλωσε ότι η ηγεσία είχε προετοιμάσει και παρουσιάσει λεπτομέρειες για το κέντρο στην Επιτροπή Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, η οποία ασχολείται με τη διοίκηση και τους προϋπολογισμούς στην Επιτροπή, και το είχε συζητήσει με την επιτροπή προσωπικού στις 25 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που το Politico επικοινώνησε με το όργανο για σχόλια.