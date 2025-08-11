Οργή στην Αυστραλία: 25χρονη σκότωσε άντρα οδηγώντας πατίνι μεθυσμένη

Οργή, αλλά και εκκλήσεις για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών έχει επιφέρει στην Αυστραλία ο τραγικός θάνατος ενός πατέρα, αφού τον «εμβόλισε» γυναίκα που οδηγούσε μεθυσμένη πατίνι.

Η Αλίσια Κεμπ, 25 ετών, Βρετανίδα τουρίστρια στην Αυστραλία, δήλωσε μετά το συμβάν ένοχη για τη δολοφονία. Η νεαρή έπινε με μια φίλη της ένα βράδυ του περασμένου Μαΐου σε τοπικό κλαμπ, όταν το προσωπικό τις έδιωξε λόγω της υπερβολικής μέθης τους.

Οι δυο τους νοίκιασαν ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο η Κεμπ οδηγούσε με ταχύτητα 20 έως 25 χλμ./ώρα, όταν χτύπησε από πίσω τον 51χρονο Thanh Phan σε ένα πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης του Περθ.

Αυστραλία: Θανάσιμο εργαλείο, στα λάθος χέρια

Ο πατέρας δύο παιδιών έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, καταλήγοντας στο νοσοκομείο από εγκεφαλική αιμορραγία, δύο ημέρες αργότερα.

Η συνεπιβάτης της Κεμπ τραυματίστηκε επίσης στο ατύχημα -υπέστη κάταγμα κρανίου και έσπασε τη μύτη της- αλλά τα τραύματά της δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή της.

Στο Ειρηνοδικείο του Περθ τη Δευτέρα, η Κεμπ -που εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης- δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο υπό την επήρεια αλκοόλ. Η κατηγορία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Νωρίτερα, το δικαστήριο άκουσε ότι το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της Κεμπ ήταν 0,158 mg/L μετά το ατύχημα, περισσότερο από τρεις φορές το νόμιμο όριο του 0,05 στην Αυστραλία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης έδειξε την «ανεξήγητα επικίνδυνη» οδήγησή της πριν χτυπήσει τον κ. Phan, ο οποίος περίμενε να διασχίσει τον δρόμο.

Πηγή: BBC