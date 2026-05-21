Οργή του Σάντσεθ κατά του Ισράηλ: «Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε»

Το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να χλευάζει μέλη του στολίσκου για τη Γάζα είναι «απαράδεκτο», τόνισε σήμερα ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.
«Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», υπογράμμισε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Επισημαίνοντας πως τον Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του συγκεκριμένου υπουργού στην Ισπανία, ο Σάντσεθ προανήγγειλε πως θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες επέκταση του μέτρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Καλωσήρθατε στο Ισραήλ»
Βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να περιγελάει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν στην ανατολική Μεσόγειο και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ, δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.
Δεκάδες ακτιβιστές από πολλές χώρες φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με χέρια δεμένα, ενώ το βίντεο ξεκινάει με μία γυναίκα που φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί τη σπρώξουν και τη σύρουν, απομακρύνοντάς τη από τον Μπεν-Γκβιρ.
Ο ίδιος υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και φωνάζει στα εβραϊκά «καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ» και απευθυνόμενος στον Νετανιάχου είπε: «Λέω στον πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».
Λίγο μετά, οι ακτιβιστές φαίνονται δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ. Σε άλλα σημεία ο υπουργός διαφωνεί με έναν ακτιβιστή και σχολιάζει «έτσι πρέπει να γίνεται».
Οι ακτιβιστές του στολίσκου κρατούνται στην Ασντόντ, μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ ότι η αποστολή «έφτασε στο τέλος της», με τους συμμετέχοντες να μεταφέρονται στο Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε την αποστολή του στολίσκου «προπαγανδιστική ενέργεια υπέρ της Χαμάς».
