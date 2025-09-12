Οργισμένη απάντηση της Βραζιλίας στις απειλές των ΗΠΑ μετά την καταδίκη του Μπολσονάρου

Η διπλωματία της Βραζιλίας τόνισε πως η χώρα δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» των ΗΠΑ, αντιδρώντας στις προειδοποιήσεις για αντίποινα της Ουάσιγκτον μετά την καταδίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στη δίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας μέσω X, τονίζοντας πως οι αρχές θα υπερασπίσουν «την εθνική κυριαρχία της χώρας» σε κάθε περίπτωση «επίθεσης και απόπειρας επέμβασης», από όπου κι αν «προέρχονται» αυτές.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυε λίγο νωρίτερα πως θα υπάρξει κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή χθες Πέμπτη, από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας, βαριάς ποινής κάθειρξης 27 και πλέον ετών στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της χώρας Μπολσονάρου, στην οποία βλέπει «κυνήγι μαγισσών».