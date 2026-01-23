Οριστικό «διαζύγιο» Τραμπ από Καναδά: Απέσυρε την πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση που είχε απευθύνει στον Καναδά για να ενταχθεί στο νεοσύστατο Συμβούλιο Ειρήνης, στην τελευταία διαμάχη μεταξύ των βορειοαμερικανών γειτόνων.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης αποσύρει την πρόσκλησή του προς εσάς σχετικά με την ένταξη του Καναδά», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social σε μια ανάρτηση που απευθύνεται στον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Καναδάς είχε δηλώσει ότι, ενώ δεν θα άξιζε να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο, θα εντασσόταν, όπως αναφέρει το BBC. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του συμβουλίου, αλλά είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με το όργανο στη Γάζα.

Οι ενδοιασμοί για το Συμβούλιο Ειρήνης

Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δίνει στον Τραμπ ευρείες εξουσίες λήψης αποφάσεων ως πρόεδρος, παρουσιάζεται από τις ΗΠΑ ως ένας νέος διεθνής οργανισμός για την επίλυση συγκρούσεων.

Ο Τραμπ δεν έδωσε εξηγήσεις στην ανάρτησή του την Πέμπτη το βράδυ σχετικά με το γιατί αποφάσισε να ανακαλέσει την προσφορά του Καναδά.

Το γραφείο του Κάρνεϊ δεν απάντησε αμέσως. Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποδεχόταν την προσφορά του Τραμπ κατ' αρχήν.

Ωστόσο, η Οτάβα είχε δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι δεν θα καταβάλει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα κληθούν να καταβάλουν τα μόνιμα μέλη για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αρχικά θεωρούνταν ότι είχε ως στόχο να βοηθήσει στον τερματισμό της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και να επιβλέψει την ανοικοδόμηση.

Αλλά ο καταστατικός χάρτης δεν αναφέρει το παλαιστινιακό έδαφος και φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να υποκαταστήσει τις λειτουργίες του ΟΗΕ. Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος εφ' όρου ζωής.

Περίπου 60 έθνη έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο και περίπου 35 έχουν ήδη εγγραφεί, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ αυτών που έχουν συμφωνήσει να ενταχθούν μέχρι στιγμής είναι η Αργεντινή, η Λευκορωσία, το Μαρόκο, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Κοσσυφοπέδιο, η Ουγγαρία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Κατάρ, η Ιορδανία, η Ινδονησία και η Σαουδική Αραβία.