Όρκα βύθισε τουριστικό σκάφος στην Πορτογαλία: Βίντεο από την «επίθεση» στο πλοίο

Ένα τουριστικό σκάφος κατάφερε και βύθισε μία «ομάδα» από όρκες στην Πορτογαλία, με τα σχετικά βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα από τις «επιθέσεις» των θηλαστικών να κάνουν τον γύρου του διαδικτύου.

Το σκάφος, που μετέφερε πέντε άτομα, βυθίστηκε κοντά στην παραλία Fonte da Telha, στην Πορτογαλία, μετά την επίθεση που δέχτηκε το Σάββατο.

Βίντεο που μοιράστηκε η ναυτιλιακή εταιρεία Mercedes-Benz Oceanic Lounge δείχνει μια όρκα να χτυπά επανειλημμένα την πλευρά του σκάφους πριν αυτό ταλαντευτεί και αρχίσει να βυθίζεται, με έναν μάρτυρα να φωνάζει «Ω, Θεέ μου».

Και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το σκάφος του Nautic Squad club με βάρκες λίγο πριν βυθιστεί, αναφέρουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το συμβάν στην Πορτογαλία.

Μια δεύτερη συνάντηση με τις όρκες καταγράφηκε αργότερα την ίδια μέρα στον κόλπο του Κασκαΐς, με τέσσερα άτομα να απομακρύνονται από το σκάφος τους χωρίς τραυματισμούς.

Η Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή της Πορτογαλίας δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση στις 12:30 μ.μ. «λόγω αλληλεπίδρασης με όρκες». Πρόσθεσε: «Τα πληρώματα του σταθμού ναυαγοσωστών του Κασκαΐς και της Αρχηγίας του Λιμανιού της Λισαβόνας ενεργοποιήθηκαν αμέσως.

Κατά την άφιξή τους στον τόπο του συμβάντος, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του πληρώματος ήταν σε καλή κατάσταση, χωρίς να χρειάζονται βοήθεια, αφού είχαν διασωθεί με τη βοήθεια ενός τουριστικού σκάφους που βρισκόταν κοντά».

Ορισμένοι μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τέσσερις όρκες, αν και ένας καπετάνιος ανέφερε ότι μόνο μία από τις φάλαινες είχε χτυπήσει το πηδάλιο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Με πληροφορίες από Independent