Την αντίθεσή του στον πόλεμο και τη στήριξή του προς την Παλαιστίνη εξέφρασε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ανεβαίνοντας στη σκηνή της τελετής των Βραβείων Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.
Ο Ισπανός ηθοποιός απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας από το μικρόφωνο «Όχι στον πόλεμο, ελευθερώστε την Παλαιστίνη», με την αίθουσα να αντιδρά με χειροκροτήματα.
Διαβάστε ακόμα: Όσκαρ 2026: Ο θρίαμβος της ταινίας «Η μια μάχη μετά την άλλη» και όσα έγιναν τη μεγάλη βραδιά στο Λος Άντζελες
Ο 57χρονος ηθοποιός φορούσε επίσης μια καρφίτσα με τη φράση «No a la guerra» («Όχι στον πόλεμο») στα ισπανικά, στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα κατά των πολεμικών συγκρούσεων.
Νωρίτερα, μιλώντας από το κόκκινο χαλί της τελετής, ο Μπαρδέμ εξήγησε ότι πρόκειται για την ίδια καρφίτσα που είχε φορέσει το 2003 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράκ. Όπως ανέφερε, αυτή τη φορά επέλεξε να τη φορέσει για να εκφράσει την αντίθεσή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
- Όσκαρ 2026: Ο θρίαμβος της ταινίας «Η μια μάχη μετά την άλλη» και όσα έγιναν τη μεγάλη βραδιά
- Βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη - Τα μηνύματα που πρόκειται να στείλει
- Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας: Αλλάζει ο καιρός από τη Δευτέρα - Πότε αναμένεται βελτίωση
- H ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη ανάμεσα στις παρουσιάστριες του Real View - Μειώνεται η διάρκεια και... οι μισθοί
