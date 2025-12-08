Όσλο: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε από τις Αρχές, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο της Νορβηγίας την Δευτέρα (08/12).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άντρας σκόρπισε τον τρόμο όταν άρχισε να πυροβολεί κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εναντίον πολιτών.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες ενώ ο άντρας βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.
«Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες.
«Προς το παρόν ζητάμε από τον κόσμο να μείνει μακριά από το εμπορικό κέντρο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», συνέχισε.
«Θα ενημερώσουμε όταν η κατάσταση επανέλθει στην κανονικότητα», πρόσθεσε.
Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται στο εμπορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή για άλλους εμπλεκόμενους.
