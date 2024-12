Όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν μοντέλο της Victoria’s Secret και σταρ της τηλεόρασης

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που αναμένεται να αντικαταστήσει τον Τζορτζ Τσούνη.

Η Γκιλφόιλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969. Ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Η μητέρα της, Mερσέντες, ήταν Πορτορικανή και δίδασκε ειδική αγωγή. Πέθανε από λευχαιμία όταν η Γκιλφόιλ ήταν 11 ετών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νομική Σχολή, η Γκιλφόιλ έκανε πρακτική άσκηση στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο.

Γκιλφόιλ: Εργάστηκε ως μοντέλο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν επίσης μοντέλο και εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες τοπικών πολυκαταστημάτων, μεταξύ άλλων για το Macy’s.

Μάλιστα, υπήρξε μοντέλο εσωρούχων της Victoria’s Secret για ένα νυφικό περιοδικό.

Στη συνέχεια, σπούδασε στο Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία.

Μετά τη Νομική Σχολή εργάστηκε για λίγο ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο.

Γκιλφόιλ: Η τηλεοπτική καριέρα

Τον Ιανουάριο του 2004 η Γκιλφόιλ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να παρουσιάσει την εκπομπή Both Sides στο Court TV, ενώ τον Φεβρουάριο του 2006 εντάχθηκε στο Fox News.

Ήταν επίσης μία από τις παρουσιάστριες του The Five στο Fox News Channel, συνεργάτης του The O’Reilly Factor και του Hannity. Στο παρελθόν έκανε τηλεοπτικές αναλύσεις και σχολίαζε τις νομικές εξελίξεις σε εκπομπές του Fox News και του ABC.