Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει: «Σφαγή» στο χρηματιστήριο για τον Έλον Μασκ και τους κολοσσούς του tech

Η «παρέα» του Έλον Μασκ κατέγραψε σήμερα κατακόρυφη πτώση στις χρηματιστηριακές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι αμφιβολίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών.

Στο επίκεντρο, βρέθηκαν οι μετοχές ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η απότομη πτώση έχει «αιχμή» τη SpaceX του Μασκ, της οποίας οι μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα σχεδόν κατά 17%, η δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια μετοχών που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Συνολικά, στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις έχασε σχεδόν το ένα τέταρτο της χρηματιστηριακής της αξίας απαλείφοντας σχεδόν όλα τα κέρδη που είχε αποκομίσει μετά από το εντυπωσιακό ντεμπούτο στην αμερικανική αγορά πριν από μια εβδομάδα.

Έλον Μασκ - «Αναδουλειές» για το κορυφαίο 1%

Η αναταραχή προκλήθηκε εν μέρει από τις ανησυχίες ότι ο αυξανόμενος πληθωρισμός που προκύπτει από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια και πιο ακριβό δανεισμό για την συνεχώς επεκτεινόμενη παγκόσμια ανάπτυξη υποδομών ΑΙ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν κατά 2,8%, γεγονός που διαγράφει κεφαλαιοποίηση σχεδόν 1 τρισ. δολάρια σε αγοραία αξία, αν διατηρηθεί η τάση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 υποχώρησαν κατά 1,6% και του Dow Jones υποχώρησαν σχεδόν 300 μονάδες. Ακόμη και ο δείκτης Russell 2000, ο οποίος παρακολουθεί μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που συχνά αποφεύγουν την αστάθεια των μετοχών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, υποχώρησε κατά 1,4%.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές, οι μετοχές των Intel, Marvell, Western Digital και AMD σημείωσαν απώλειες άνω του 5%, ενώ μικρότερη πτώση (πάντως πάνω από 3%) σημείωσαν οι μετοχές των Broadcom, Nvidia, Tesla και Alphabet.

Συνολικά, οι μετοχές και των επτά μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών – Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia και Tesla – σημείωσαν πτώση στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, εκτός από τη Microsoft, η οποία έδειξε ένα σύντομο κέρδος.