«Ουδέν σχόλιον» - Η απάντηση του Τραμπ για το αν θα προσφύγει στη βία για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα εάν θα προσφύγει σε βίαια μέσα για να καταλάβει την κυριαρχία της Γροιλανδίας, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Ουδέν σχόλιον» απάντησε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτώμενος αν θα χρησιμοποιήσει τη βία για να καταλάβει το νησί του Αρκτικού Κύκλου, καθώς εμφανίστηκε σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή.

Η Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και «όχι στη Γροιλανδία».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι «κατά 100%» θα κάνει πραγματικότητα την απειλή του για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν υπάρξει μια συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Αναφερόμενος στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που δεν του απονεμήθηκε επέμεινε ότι «η Νορβηγία (σ.σ. η κυβέρνηση) το ελέγχει πλήρως, παρά τα όσα λένε».