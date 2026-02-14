Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί εξαιτίας φωτιάς σε εργατικές κατοικίες

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 21 τραυματίες είναι ο απολογισμός της φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστης.
Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς και άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η αστυνομία της Ουγγαρίας.
Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.
