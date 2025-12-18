Ουγγαρία: Τρίζει η «καρέκλα» του Όρμπαν μετά από σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών

Μετά από 15 χρόνια στην εξουσία και 4 μήνες πριν τις εκλογές, τεράστια σκάνδαλα σκάνδαλα φαίνεται να αποδυναμώνουν τη δημόσια εικόνα του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, που καυχιέται ότι είναι φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, φρόντισε από την επιστροφή του στην πρωθυπουργία το 2010 να εδραιώσει την εξουσία του στην κεντροευρωπαϊκή χώρα με μία πληθώρα μέτρων για τον περιορισμό της δικαιοσύνης και των ΜΜΕ.

Όμως, η εμφάνιση τον περασμένο χρόνο του Πέτερ Μαγιάρ ως ηγέτη της αντιπολίτευσης έφερε μία νέα δυναμική στην ουγγρική πολιτική σκηνή, σημειώνει η αναλύτρια Zsuzsanna Végh, αρμόδια προγράμματος του German Marshall Fund των ΗΠΑ.

Ο άνθρωπος που απειλεί τον Όρμπαν

«Αντί μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης, ο Όρμπαν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με έναν και μόνο υποψήφιο που απολαμβάνει την αντίστοιχη δημόσια υποστήριξη».

Το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ – πρώην συζύγου πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Όρμπαν – έχει το προβάδισμα στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις εδώ και έναν χρόνο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στο στρατόπεδο του εθνικιστή Ούγγρου πρωθυπουργού, όπως μαρτυρά και η έντονη δραστηριοποίησή του από το καλοκαίρι.

Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Βίκτορ Όρμπαν ανέβαζε ταχύτητα το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ψηφοφορία για να ντοπάρει την δημοτικότητα του κόμματός του, σύμφωνα με τον Szabolcs Dull, δημοσιογράφο και δημιουργό του podcast Ötpontban. «Αυτήν την φορά το Fidesz αναγκάσθηκε να βγάλει τους άσσους απ’ το μανίκι πολύ νωρίτερα».

Για να συγκινήσει ένα εκλογικό σώμα ανήσυχο για την έρπουσα οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό που βρίσκεται στο 4% σε ετήσια βάση, ο Όρμπαν πολλαπλασίασε τις ανακοινώσεις: θέσπιση δανείων επιδοτούμενων από το κράτος για την αγορά πρώτης κατοικίας, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τις τρίτεκνες μητέρες και 14η σύνταξη.

Εχει επίσης ταξιδέψει στην Μόσχα και την Ουάσινγκτον για να διασφαλίσει ότι η Ουγγαρία θα έχει την δυνατότητα να συνεχίσει να προμηθεύεται φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και έχει οργανώσει πληθώρα συγκεντρώσεων στις αγροτικές περιοχές που μέχρι σήμερα είναι το προπύργιό του.

Νέες αποκαλύψεις για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε ιδρύματα προστασίας είναι ωστόσο πιθανόν να κοστίσουν ακριβά στο κόμμα του Fidesz, προκαλώντας «ηθική κρίση» για τους ψηφοφόρους του, τονίζει ο Szabolcs Dull.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τον Βίκτορ Όρμπαν που εφάρμοσε πολιτική περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των σεξουαλικών και των έμφυλων μειονοτήτων στο όνομα της προστασίας των παιδιών και της οικογένειας.

Την Παρασκευή, ο Πέτερ Μαγιάρ δημοσίευσε έκθεση του 2001 που έχει καταγράψει περισσότερες από 3.000 περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών λίγες ημέρες πριν από την δημοσίευση βίντεο που δείχνει διευθύνοντα κέντρου κράτησης ανηλίκων που κλωτσά στο κεφάλι ένα αγόρι πεσμένο στο έδαφος.

Με πρόσκληση του Πέτερ Μαγιάρ, περί τις 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στην Βουδαπέστη για να ζητήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης.

