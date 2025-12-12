Ουκρανία: Άδεια των ΗΠΑ κάτω από το «τραπέζι» για να πλήξει τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας

Κατόπιν προτροπής των ΗΠΑ προς την Ουκρανία για επιτάχυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών, το Κίεβο ανατίναξε πέντε δεξαμενόπλοια του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που μετέφεραν πετρέλαιο, σε διάστημα μερικών εβδομάδων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά έδωσαν στην Ουκρανία το πράσινο φως να χτυπήσει τον «σκιώδη στόλο», τη στιγμή που υπό τον Τζο Μπάιντεν, φοβόταν την κλιμάκωση και αντιτάχθηκε στις επιθέσεις κατά της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρει το The Atlantic.

Ο Τραμπ δεν έφερε αντίρρηση για χτυπήματα κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου και, σε αρκετές περιπτώσεις, ενέκρινε την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία για να στοχεύσει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ουκρανία: Δράση απέναντι στην κωλυσιεργεία της Ευρώπης

Η SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία πληροφοριών) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με τη Μόσχα να χαρακτηρίζει το περιστατικό «πειρατεία» και να απειλεί για αντίποινα με χτυπήματα κατά πλοίων που μεταφέρουν ουκρανικά προϊόντα. Η αντιπαράθεση έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ασφάλισης πλοίων.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανία: Ο Ερντογάν πρότεινε στον Πούτιν εκεχειρία σε δομές ενέργειας και λιμάνια

Πέντε «σκιώδη δεξαμενόπλοια» έχουν ήδη χτυπηθεί, καθώς και ρωσικά πλοία που μεταφέρουν όπλα για το Ιράν. Δύο επιθέσεις σημειώθηκαν στα ανοιχτά των ακτών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και δύο ακόμη σημειώθηκαν πιο μακριά: μία στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Τουρκίας και η άλλη στη δυτική ακτή της Αφρικής.

Η SBU έχει αναλάβει την ευθύνη για τις δύο πρώτες επιθέσεις και αρνήθηκε να σχολιάσει τις άλλες δύο.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, η SBU και άλλες μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας για να χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές εντός της Ρωσίας, ιδίως διυλιστήρια πετρελαίου.

Αλλά οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα σε διεθνή ύδατα σηματοδοτούν μια δραματική επέκταση αυτής της εκστρατείας, χρονικά προσαρμοσμένη στην υπονόμευση της τελευταίας προσπάθειας των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας είναι μία άρρητη διακοίνωση της απογοήτευσης του Κιέβου με τις δυτικές κυρώσεις.

«Όλο το νόημα των κυρώσεων χάνεται αν δεν επιβληθούν», δήλωσε ένας αξιωματούχος κοντά στον Ζελένσκι.